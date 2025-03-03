Возиться с тестом не придется: этот торт без выпечки сведет с ума любого (видео)

Приготовление этого блюда не займет много времени

Выпечка бывает самой разной — от воздушных бисквитов и нежных круассанов до хрустящего печенья и слоистых пирогов. Одним из интересных вариантов является мраморное печенье, отличающееся необычным узором и сочетанием вкусов. Но что, если хочется чего-то особенного без лишних хлопот с духовкой?

Именно для таких случаев существуют торты без выпечки! Они нежные, насыщенные и не требуют долгого приготовления. Этот рецепт сочетает рассыпчатую крошку с ароматным сметанным кремом, создавая идеальный баланс текстур и вкусов. А поделились им на Instagram-странице "oliakobyk".

Как приготовить торт без выпечки

Ингредиенты:

Для крошки

300 г муки;

60 г сахара;

120 г сливочного масла;

щепотка соли;

Крем

500 г сметаны 20%;

2 яйца;

1 ст. крахмала;

20 г ванильного сахара;

50 г сливочного масла;

120 г сахара;

Способ приготовления:

1.Мягкое сливочное масло, сахар, муку и щепотку соли перетереть в крошку, которую обжарить на сухой сковороде, перемешивая до румяности (около 5 мин). Отложить в сторону, чтобы крошка остыла.

2.Для приготовления крема необходимо смешать яйца, крахмал, сметану, сахар и варить крем, постоянно перемешивая до загустения. Как только появятся первые пузырьки кипения, варить еще 30 секунд. Снять с плиты, добавить ванильный сахар, сливочное масло и перемешать до однородности.

3. Отложить 4 столовые ложки крошки для посыпания торта сверху, а остальное разделить на 4 части. Также разделить горячий крем на 4 части.

4.На дно формы выложить часть крошки, сверху горячий крем. Повторить шаги четырежды. Поставить десерт в холодильник на несколько часов.