Возиться с тестом не придется: этот торт без выпечки сведет с ума любого (видео)
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Приготовление этого блюда не займет много времени
Выпечка бывает самой разной — от воздушных бисквитов и нежных круассанов до хрустящего печенья и слоистых пирогов. Одним из интересных вариантов является мраморное печенье, отличающееся необычным узором и сочетанием вкусов. Но что, если хочется чего-то особенного без лишних хлопот с духовкой?
Именно для таких случаев существуют торты без выпечки! Они нежные, насыщенные и не требуют долгого приготовления. Этот рецепт сочетает рассыпчатую крошку с ароматным сметанным кремом, создавая идеальный баланс текстур и вкусов. А поделились им на Instagram-странице "oliakobyk".
Как приготовить торт без выпечки
Ингредиенты:
Для крошки
- 300 г муки;
- 60 г сахара;
- 120 г сливочного масла;
- щепотка соли;
Крем
- 500 г сметаны 20%;
- 2 яйца;
- 1 ст. крахмала;
- 20 г ванильного сахара;
- 50 г сливочного масла;
- 120 г сахара;
Способ приготовления:
1.Мягкое сливочное масло, сахар, муку и щепотку соли перетереть в крошку, которую обжарить на сухой сковороде, перемешивая до румяности (около 5 мин). Отложить в сторону, чтобы крошка остыла.
2.Для приготовления крема необходимо смешать яйца, крахмал, сметану, сахар и варить крем, постоянно перемешивая до загустения. Как только появятся первые пузырьки кипения, варить еще 30 секунд. Снять с плиты, добавить ванильный сахар, сливочное масло и перемешать до однородности.
3. Отложить 4 столовые ложки крошки для посыпания торта сверху, а остальное разделить на 4 части. Также разделить горячий крем на 4 части.
4.На дно формы выложить часть крошки, сверху горячий крем. Повторить шаги четырежды. Поставить десерт в холодильник на несколько часов.