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Відкрив банку — і борщ готовий: ідеальна заготівля для економії часу (відео)

Автор
Марія Дума
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Автор
Чудовий рецепт консервації на зиму
Чудовий рецепт консервації на зиму. Фото today.ua

Секрет швидкого та смачного борщу

У сезон консервації багато хто робить заготовки, щоб потім їсти цілий рік. Якщо ви закривали домашній апетитний кетчуп, пропонуємо приготувати ще й борщову заправку. Це дуже зручно: відкриваєш баночку – і борщ вже практично готовий, залишається додати картоплю та зварити бульйон.

Рецептом поділились на кулінарному ютуб-каналі "Галочка Кулінарочка". З наведеної кількості інгредієнтів виходить 9 літрів апетитної борщової заправки.

Інгредієнти:

  • 2 кг цибулі
  • 2 кг моркви
  • 3 кг буряка
  • 3 кг помідор
  • 1 кг солодкий червоний перець
  • 2 головки часнику
  • 700 мл олії
  • 8 лаврових листів
  • 1 ч.л. чорного перцю
  • 2 ст.л. солодкої паприки
  • 6 ст.л. (з гіркою) солі
  • 240 г цукру
  • 120 мл 9% оцту

Спосіб приготування:

  1. Перш за все, потрібно підготувати овочі. Це найдовший етап приготування.
  2. Все слід почистити від шкірки та промити. Натерти буряк, нарізати цибулю, моркву і перець.
  3. Обсмажити окремо цибулю з морквою та протушкувати до мякості. Посмажити буряк і теж протушкувати.
  4. Коли овочі будуть готові, додати подрібнений часник, помідори, спеції і оцет. Тушкувати заправку, помішуючи, ще 20 хвилин.

Після цього залишиться лише розлити гарячу заправку по стерилізованих банках і закатати. Також ми ділились рецептом дуже смачних баклажанів в часниковому соусі по-грузинськи.

Теги:
#Рецепт #Буряк #Борщ #Консервація