Відкрив банку — і борщ готовий: ідеальна заготівля для економії часу (відео)

Секрет швидкого та смачного борщу

У сезон консервації багато хто робить заготовки, щоб потім їсти цілий рік. Якщо ви закривали домашній апетитний кетчуп, пропонуємо приготувати ще й борщову заправку. Це дуже зручно: відкриваєш баночку – і борщ вже практично готовий, залишається додати картоплю та зварити бульйон.

Рецептом поділились на кулінарному ютуб-каналі "Галочка Кулінарочка". З наведеної кількості інгредієнтів виходить 9 літрів апетитної борщової заправки.

Інгредієнти:

2 кг цибулі

2 кг моркви

3 кг буряка

3 кг помідор

1 кг солодкий червоний перець

2 головки часнику

700 мл олії

8 лаврових листів

1 ч.л. чорного перцю

2 ст.л. солодкої паприки

6 ст.л. (з гіркою) солі

240 г цукру

120 мл 9% оцту

Спосіб приготування:

Перш за все, потрібно підготувати овочі. Це найдовший етап приготування. Все слід почистити від шкірки та промити. Натерти буряк, нарізати цибулю, моркву і перець. Обсмажити окремо цибулю з морквою та протушкувати до мякості. Посмажити буряк і теж протушкувати. Коли овочі будуть готові, додати подрібнений часник, помідори, спеції і оцет. Тушкувати заправку, помішуючи, ще 20 хвилин.

Після цього залишиться лише розлити гарячу заправку по стерилізованих банках і закатати. Також ми ділились рецептом дуже смачних баклажанів в часниковому соусі по-грузинськи.