Відкрив банку — і борщ готовий: ідеальна заготівля для економії часу (відео)
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Секрет швидкого та смачного борщу
У сезон консервації багато хто робить заготовки, щоб потім їсти цілий рік. Якщо ви закривали домашній апетитний кетчуп, пропонуємо приготувати ще й борщову заправку. Це дуже зручно: відкриваєш баночку – і борщ вже практично готовий, залишається додати картоплю та зварити бульйон.
Рецептом поділились на кулінарному ютуб-каналі "Галочка Кулінарочка". З наведеної кількості інгредієнтів виходить 9 літрів апетитної борщової заправки.
Інгредієнти:
- 2 кг цибулі
- 2 кг моркви
- 3 кг буряка
- 3 кг помідор
- 1 кг солодкий червоний перець
- 2 головки часнику
- 700 мл олії
- 8 лаврових листів
- 1 ч.л. чорного перцю
- 2 ст.л. солодкої паприки
- 6 ст.л. (з гіркою) солі
- 240 г цукру
- 120 мл 9% оцту
Спосіб приготування:
- Перш за все, потрібно підготувати овочі. Це найдовший етап приготування.
- Все слід почистити від шкірки та промити. Натерти буряк, нарізати цибулю, моркву і перець.
- Обсмажити окремо цибулю з морквою та протушкувати до мякості. Посмажити буряк і теж протушкувати.
- Коли овочі будуть готові, додати подрібнений часник, помідори, спеції і оцет. Тушкувати заправку, помішуючи, ще 20 хвилин.
Після цього залишиться лише розлити гарячу заправку по стерилізованих банках і закатати. Також ми ділились рецептом дуже смачних баклажанів в часниковому соусі по-грузинськи.