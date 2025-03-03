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Открыл банку – и борщ готов: идеальная заготовка для экономии времени (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Прекрасный рецепт консервации на зиму
Прекрасный рецепт консервации на зиму. Фото today.ua

Секрет быстрого и вкусного борща

В сезон консервации многие делают заготовки, чтобы потом есть круглый год. Если вы закрывали аппетитный домашний кетчуп, предлагаем приготовить еще и борщевую заправку. Это очень удобно: открываешь баночку — и борщ уже практически готов, остается добавить картошку и сварить бульон.

Рецептом поделились на кулинарном ютуб-канале "Галочка Кулинарочка". Из приведенного количества ингредиентов выходит 9 литров аппетитной борщевой заправки.

Ингредиенты:

  • 2 кг лука
  • 2 кг моркови
  • 3 кг свеклы
  • 3 кг помидор
  • 1 кг сладкий красный перец
  • 2 головки чеснока
  • 700 мл масла
  • 8 лавровых листов
  • 1 ч.л. черного перца
  • 2 ст.л. сладкой паприки
  • 6 ст.л. (с горкой) соли
  • 240 г сахара
  • 120 мл 9% уксуса

Способ приготовления:

  1. Прежде всего нужно подготовить овощи. Это самый длинный этап приготовления.
  2. Все следует почистить от кожуры и промыть. Натереть свеклу, порезать лук, морковь и перец.
  3. Обжарить лук с морковью и протушить до мягкости. Пожарить свеклу и тоже протушить.
  4. Когда овощи будут готовы, добавить измельченный чеснок, помидоры, специи и уксус. Тушить заправку, помешивая, еще 20 минут.

После этого останется только разлить горячую заправку по стерилизованным банкам и закатать. Также мы делились рецептом вкуснейших баклажанов в чесночном соусе по-грузински.

Теги:
#Рецепт #Свекла #Борщ #Консервация