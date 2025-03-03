Открыл банку – и борщ готов: идеальная заготовка для экономии времени (видео)
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Секрет быстрого и вкусного борща
В сезон консервации многие делают заготовки, чтобы потом есть круглый год. Если вы закрывали аппетитный домашний кетчуп, предлагаем приготовить еще и борщевую заправку. Это очень удобно: открываешь баночку — и борщ уже практически готов, остается добавить картошку и сварить бульон.
Рецептом поделились на кулинарном ютуб-канале "Галочка Кулинарочка". Из приведенного количества ингредиентов выходит 9 литров аппетитной борщевой заправки.
Ингредиенты:
- 2 кг лука
- 2 кг моркови
- 3 кг свеклы
- 3 кг помидор
- 1 кг сладкий красный перец
- 2 головки чеснока
- 700 мл масла
- 8 лавровых листов
- 1 ч.л. черного перца
- 2 ст.л. сладкой паприки
- 6 ст.л. (с горкой) соли
- 240 г сахара
- 120 мл 9% уксуса
Способ приготовления:
- Прежде всего нужно подготовить овощи. Это самый длинный этап приготовления.
- Все следует почистить от кожуры и промыть. Натереть свеклу, порезать лук, морковь и перец.
- Обжарить лук с морковью и протушить до мягкости. Пожарить свеклу и тоже протушить.
- Когда овощи будут готовы, добавить измельченный чеснок, помидоры, специи и уксус. Тушить заправку, помешивая, еще 20 минут.
После этого останется только разлить горячую заправку по стерилизованным банкам и закатать. Также мы делились рецептом вкуснейших баклажанов в чесночном соусе по-грузински.