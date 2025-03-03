Открыл банку – и борщ готов: идеальная заготовка для экономии времени (видео)

Секрет быстрого и вкусного борща

В сезон консервации многие делают заготовки, чтобы потом есть круглый год. Если вы закрывали аппетитный домашний кетчуп, предлагаем приготовить еще и борщевую заправку. Это очень удобно: открываешь баночку — и борщ уже практически готов, остается добавить картошку и сварить бульон.

Рецептом поделились на кулинарном ютуб-канале "Галочка Кулинарочка". Из приведенного количества ингредиентов выходит 9 литров аппетитной борщевой заправки.

Ингредиенты:

2 кг лука

2 кг моркови

3 кг свеклы

3 кг помидор

1 кг сладкий красный перец

2 головки чеснока

700 мл масла

8 лавровых листов

1 ч.л. черного перца

2 ст.л. сладкой паприки

6 ст.л. (с горкой) соли

240 г сахара

120 мл 9% уксуса

Способ приготовления:

Прежде всего нужно подготовить овощи. Это самый длинный этап приготовления. Все следует почистить от кожуры и промыть. Натереть свеклу, порезать лук, морковь и перец. Обжарить лук с морковью и протушить до мягкости. Пожарить свеклу и тоже протушить. Когда овощи будут готовы, добавить измельченный чеснок, помидоры, специи и уксус. Тушить заправку, помешивая, еще 20 минут.

После этого останется только разлить горячую заправку по стерилизованным банкам и закатать. Также мы делились рецептом вкуснейших баклажанов в чесночном соусе по-грузински.