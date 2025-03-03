Рус

Візьміть трохи кефіру та манку: цей бісквіт з'їдять до останньої крихти (відео)

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Смачний, ніжний та ароматний пиріг
Смачний, ніжний та ароматний пиріг. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Простий та доступний рецепт

Манник – це один із найпростіших та найсмачніших домашніх пирогів, який завжди виходить ніжним, повітряним і дуже ароматним. Це ідеальний варіант для сніданку чи сімейного чаювання. Манник можна подавати як самостійний десерт або доповнювати улюбленими добавками: фруктами, ягодами, шоколадною глазур'ю чи горіхами.

Рецептом цього пирога поділилась кулінарна блогерка tanyushina.

Інгредієнти:

  • 400 г кефіру
  • 300 г манки
  • 2 яйця
  • 100 г масла (або олії)
  • 150 г цукру
  • 1 ч.л соди
  • Дрібка солі
  • Пакетик ванільного цукру

Як приготувати манник:

  1. Манку додати в кефір і залишити на 15 хвилин.
  2. Масло збити з цукром, ванільним цукром і сіллю.
  3. Додати по одному яйця. Потім соду. Перемішати.
  4. Додати набухшу манку і перемішати до однорідності.
  5. Викласти в форму, змащену маслом.
  6. Випікати при 180С 35-40 хвилин.
  7. Коли встигне, посипати пудрою.
Теги:
#Рецепти #Випічка #Пиріг #Маннік