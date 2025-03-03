Візьміть трохи кефіру та манку: цей бісквіт з'їдять до останньої крихти (відео)

Простий та доступний рецепт

Манник – це один із найпростіших та найсмачніших домашніх пирогів, який завжди виходить ніжним, повітряним і дуже ароматним. Це ідеальний варіант для сніданку чи сімейного чаювання. Манник можна подавати як самостійний десерт або доповнювати улюбленими добавками: фруктами, ягодами, шоколадною глазур'ю чи горіхами.

Рецептом цього пирога поділилась кулінарна блогерка tanyushina.

Інгредієнти:

400 г кефіру

300 г манки

2 яйця

100 г масла (або олії)

150 г цукру

1 ч.л соди

Дрібка солі

Пакетик ванільного цукру

Як приготувати манник: