Візьміть трохи кефіру та манку: цей бісквіт з'їдять до останньої крихти (відео)
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Простий та доступний рецепт
Манник – це один із найпростіших та найсмачніших домашніх пирогів, який завжди виходить ніжним, повітряним і дуже ароматним. Це ідеальний варіант для сніданку чи сімейного чаювання. Манник можна подавати як самостійний десерт або доповнювати улюбленими добавками: фруктами, ягодами, шоколадною глазур'ю чи горіхами.
Рецептом цього пирога поділилась кулінарна блогерка tanyushina.
Інгредієнти:
- 400 г кефіру
- 300 г манки
- 2 яйця
- 100 г масла (або олії)
- 150 г цукру
- 1 ч.л соди
- Дрібка солі
- Пакетик ванільного цукру
Як приготувати манник:
- Манку додати в кефір і залишити на 15 хвилин.
- Масло збити з цукром, ванільним цукром і сіллю.
- Додати по одному яйця. Потім соду. Перемішати.
- Додати набухшу манку і перемішати до однорідності.
- Викласти в форму, змащену маслом.
- Випікати при 180С 35-40 хвилин.
- Коли встигне, посипати пудрою.