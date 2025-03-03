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Возьмите немного кефира и манку: этот бисквит съедят до последней крошки (видео)

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Вкусный, нежный и ароматный пирог
Вкусный, нежный и ароматный пирог. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Простой и доступный рецепт

Манник – это один из самых простых и вкусных домашних пирогов, который всегда получается нежным, воздушным и очень ароматным. Это идеальный вариант для завтрака или семейного чаепития. Манник можно подавать в качестве самостоятельного десерта или дополнять любимыми добавками: фруктами, ягодами, шоколадной глазурью или орехами.

Рецептом этого пирога поделилась кулинарная блогерша tanyushina.

Ингредиенты:

  • 400 г кефира
  • 300 г манки
  • 2 яйца
  • 100 г масла (или растительного масла)
  • 150 г сахара
  • 1 ч.л соды
  • Щепотка соли
  • Пакетик ванильного сахара

Как приготовить манник:

  1. Манку добавить в кефир и оставить на 15 минут.
  2. Масло взбить с сахаром, ванильным сахаром и солью.
  3. Добавить по одному яйцу. Затем соду. Перемешать.
  4. Добавить набухшую манку и перемешать до однородности.
  5. Выложить в форму, смазанную маслом.
  6. Выпекать при 180 градусах 35-40 минут.
  7. Когда остынет, посыпать пудрой.
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