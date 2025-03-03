Возьмите немного кефира и манку: этот бисквит съедят до последней крошки (видео)

Простой и доступный рецепт

Манник – это один из самых простых и вкусных домашних пирогов, который всегда получается нежным, воздушным и очень ароматным. Это идеальный вариант для завтрака или семейного чаепития. Манник можно подавать в качестве самостоятельного десерта или дополнять любимыми добавками: фруктами, ягодами, шоколадной глазурью или орехами.

Рецептом этого пирога поделилась кулинарная блогерша tanyushina.

Ингредиенты:

400 г кефира

300 г манки

2 яйца

100 г масла (или растительного масла)

150 г сахара

1 ч.л соды

Щепотка соли

Пакетик ванильного сахара

Как приготовить манник: