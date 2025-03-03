Возьмите немного кефира и манку: этот бисквит съедят до последней крошки (видео)
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Простой и доступный рецепт
Манник – это один из самых простых и вкусных домашних пирогов, который всегда получается нежным, воздушным и очень ароматным. Это идеальный вариант для завтрака или семейного чаепития. Манник можно подавать в качестве самостоятельного десерта или дополнять любимыми добавками: фруктами, ягодами, шоколадной глазурью или орехами.
Рецептом этого пирога поделилась кулинарная блогерша tanyushina.
Ингредиенты:
- 400 г кефира
- 300 г манки
- 2 яйца
- 100 г масла (или растительного масла)
- 150 г сахара
- 1 ч.л соды
- Щепотка соли
- Пакетик ванильного сахара
Как приготовить манник:
- Манку добавить в кефир и оставить на 15 минут.
- Масло взбить с сахаром, ванильным сахаром и солью.
- Добавить по одному яйцу. Затем соду. Перемешать.
- Добавить набухшую манку и перемешать до однородности.
- Выложить в форму, смазанную маслом.
- Выпекать при 180 градусах 35-40 минут.
- Когда остынет, посыпать пудрой.