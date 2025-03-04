Довго стояти біля плити не доведеться: цю ситну запіканку з куркою та овочами з'їдять до останньої крихти (відео)

Все в цій страві смачно: і розсипчаста картопля, і м'яка куряча грудка, і сирна скоринка

Запіканки можуть бути не лише солоними, але й солодкими — наприклад, з сиром або фруктами, що робить їх неймовірно універсальними. Така страва завжди стане чудовим варіантом для родинної трапези, адже її смак припаде до душі навіть найвибагливішим гостям.

Картопляна запіканка з куркою — це ідеальна страва для обіду або вечері, яка поєднує в собі простоту приготування та смачний результат. М'яка картопля, запечена до золотистої скоринки, в поєднанні з ніжним курячим м'ясом створює чудову гармонію смаків. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "marafon18_6".

Як приготувати запіканку з куркою та овочами

Інгредієнти:

картопля – 500 г;

броколі, або мікс овочів – 300 г;

філе куряче – 300 г;

цибуля – 1 шт.;

часник – 1 зубчик;

сушений червоний перець, чорний перець, тмин, сіль;

Інгредієнти для соусу:

масло вершкове – 1 ст. л.;

борошно – 2 ст. л.;

молоко – 400 г;

сіль, перець, сушений часник;

моцарела або чеддер – 100 г;

Спосіб приготування:

1.Картоплю нарізати кубиком, зварити до напівготовності.

2.Додати свіжу або заморожену броколі та частину соусу.

3.Добре перемішати.

4.Додати обсмажене або запечене м’ясо, цибулю і спеції.

5.Додати решту соусу, посипати сиром.

6.Відправити в духовку на 25-30 хвилин за температури 180 градусів.