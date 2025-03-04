Довго стояти біля плити не доведеться: цю ситну запіканку з куркою та овочами з'їдять до останньої крихти (відео)
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Все в цій страві смачно: і розсипчаста картопля, і м'яка куряча грудка, і сирна скоринка
Запіканки можуть бути не лише солоними, але й солодкими — наприклад, з сиром або фруктами, що робить їх неймовірно універсальними. Така страва завжди стане чудовим варіантом для родинної трапези, адже її смак припаде до душі навіть найвибагливішим гостям.
Картопляна запіканка з куркою — це ідеальна страва для обіду або вечері, яка поєднує в собі простоту приготування та смачний результат. М'яка картопля, запечена до золотистої скоринки, в поєднанні з ніжним курячим м'ясом створює чудову гармонію смаків. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "marafon18_6".
Як приготувати запіканку з куркою та овочами
Інгредієнти:
- картопля – 500 г;
- броколі, або мікс овочів – 300 г;
- філе куряче – 300 г;
- цибуля – 1 шт.;
- часник – 1 зубчик;
- сушений червоний перець, чорний перець, тмин, сіль;
Інгредієнти для соусу:
- масло вершкове – 1 ст. л.;
- борошно – 2 ст. л.;
- молоко – 400 г;
- сіль, перець, сушений часник;
- моцарела або чеддер – 100 г;
Спосіб приготування:
1.Картоплю нарізати кубиком, зварити до напівготовності.
2.Додати свіжу або заморожену броколі та частину соусу.
3.Добре перемішати.
4.Додати обсмажене або запечене м’ясо, цибулю і спеції.
5.Додати решту соусу, посипати сиром.
6.Відправити в духовку на 25-30 хвилин за температури 180 градусів.