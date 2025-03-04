Долго стоять у плиты не придется: эту сытную запеканку с курицей и овощами съедят до последней крошки (видео)

Все в этом блюде вкусно: и рассыпчатый картофель, и мягкая куриная грудка, и сырная корочка

Запеканки могут быть не только солеными, но и сладкими – например, с сыром или фруктами, что делает их невероятно универсальными. Такое блюдо всегда станет отличным вариантом для семейной трапезы, ведь его вкус придется по душе даже самым требовательным гостям.

Картофельная запеканка с курицей – это идеальное блюдо для обеда или ужина, сочетающее в себе простоту приготовления и вкусный результат. Мягкий картофель, запеченный до золотистой корочки, в сочетании с нежным куриным мясом создает великолепную гармонию вкусов. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "marafon18_6".

Как приготовить запеканку с курицей и овощами

Ингредиенты:

картофель – 500 г;

брокколи, или микс овощей – 300 г;

филе куриное – 300 г;

лук – 1 шт.;

чеснок – 1 зубчик;

сушеный красный перец, черный перец, тмин, соль;

Ингредиенты для соуса:

масло сливочное – 1 ст. л.;

мука – 2 ст. л.;

молоко – 400 г;

соль, перец, сушеный чеснок;

моцарелла или чеддер – 100 г;

Способ приготовления:

1.Картофель нарезать кубиком, сварить до полуготовности.

2.Добавить свежую или замороженную брокколи и часть соуса.

3.Хорошо перемешать.

4.Добавить обжаренное или запеченное мясо, лук и специи.

5.Добавить оставшийся соус, посыпать сыром.

6.Отправить в духовку на 25-30 минут при температуре 180 градусов.