Долго стоять у плиты не придется: эту сытную запеканку с курицей и овощами съедят до последней крошки (видео)
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Все в этом блюде вкусно: и рассыпчатый картофель, и мягкая куриная грудка, и сырная корочка
Запеканки могут быть не только солеными, но и сладкими – например, с сыром или фруктами, что делает их невероятно универсальными. Такое блюдо всегда станет отличным вариантом для семейной трапезы, ведь его вкус придется по душе даже самым требовательным гостям.
Картофельная запеканка с курицей – это идеальное блюдо для обеда или ужина, сочетающее в себе простоту приготовления и вкусный результат. Мягкий картофель, запеченный до золотистой корочки, в сочетании с нежным куриным мясом создает великолепную гармонию вкусов. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "marafon18_6".
Как приготовить запеканку с курицей и овощами
Ингредиенты:
- картофель – 500 г;
- брокколи, или микс овощей – 300 г;
- филе куриное – 300 г;
- лук – 1 шт.;
- чеснок – 1 зубчик;
- сушеный красный перец, черный перец, тмин, соль;
Ингредиенты для соуса:
- масло сливочное – 1 ст. л.;
- мука – 2 ст. л.;
- молоко – 400 г;
- соль, перец, сушеный чеснок;
- моцарелла или чеддер – 100 г;
Способ приготовления:
1.Картофель нарезать кубиком, сварить до полуготовности.
2.Добавить свежую или замороженную брокколи и часть соуса.
3.Хорошо перемешать.
4.Добавить обжаренное или запеченное мясо, лук и специи.
5.Добавить оставшийся соус, посыпать сыром.
6.Отправить в духовку на 25-30 минут при температуре 180 градусов.