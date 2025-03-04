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Соковита скумбрія в пікантному маринаді: пальчики оближеш

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Скумбрія, що тане в роті
Скумбрія, що тане в роті. Фото Freepik

Рецепт з незвичайним маринадом

Скумбрія – це не тільки смачна, а й дуже корисна риба. Запікати її в духовці – один із найкращих способів приготування, оскільки так риба зберігає свою соковитість і насичений смак. А якщо додати пікантний маринад на основі соєвого соусу, майонезу та гірчиці, страва стане ще ароматнішою та ніжнішою.

Цей рецепт – справжня знахідка для тих, хто любить швидке та просте приготування. Вам знадобиться мінімум інгредієнтів і зовсім небагато часу, щоб отримати апетитну скумбрію з рум’яною скоринкою. Соєвий соус додає легку солонуватість та глибину смаку, гірчиця – приємну пікантність, а майонез допомагає зробити текстуру риби більш ніжною.

Інгредієнти:

  • Скумбрія свіжоморожена – 1 шт.
  • Майонез – 2 ч.л.
  • Гірчиця – 1 ч.л.
  • Соєвий соус – 4 ст.л.
  • Сіль — за смаком.

Приготування:

  1. Рибу розморозити заздалегідь.
  2. Духовку увімкнути для розігріву до 180 градусів.
  3. У мисці з’єднати соєвий соус, майонез та гірчицю. Ретельно розмішати до однорідності.
  4. Скумбрію почистити, добре вимити. Нарізати рибу шматочками завтовшки приблизно 1,5-2 сантиметри.
  5. Рибу трохи посолити. Не забувайте, що соєвий соус теж солоний.
  6. Викласти шматочки скумбрії у форму.
  7. Відправити рибу до розігрітої духовки. Запікати скумбрію при 180 градусах хвилин 30-35, до золотистої скоринки.
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#Риба #Рецепти #Скумбрія