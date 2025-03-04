Соковита скумбрія в пікантному маринаді: пальчики оближеш

Рецепт з незвичайним маринадом

Скумбрія – це не тільки смачна, а й дуже корисна риба. Запікати її в духовці – один із найкращих способів приготування, оскільки так риба зберігає свою соковитість і насичений смак. А якщо додати пікантний маринад на основі соєвого соусу, майонезу та гірчиці, страва стане ще ароматнішою та ніжнішою.

Цей рецепт – справжня знахідка для тих, хто любить швидке та просте приготування. Вам знадобиться мінімум інгредієнтів і зовсім небагато часу, щоб отримати апетитну скумбрію з рум’яною скоринкою. Соєвий соус додає легку солонуватість та глибину смаку, гірчиця – приємну пікантність, а майонез допомагає зробити текстуру риби більш ніжною.

Інгредієнти:

Скумбрія свіжоморожена – 1 шт.

Майонез – 2 ч.л.

Гірчиця – 1 ч.л.

Соєвий соус – 4 ст.л.

Сіль — за смаком.

Приготування: