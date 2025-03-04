Соковита скумбрія в пікантному маринаді: пальчики оближеш
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Рецепт з незвичайним маринадом
Скумбрія – це не тільки смачна, а й дуже корисна риба. Запікати її в духовці – один із найкращих способів приготування, оскільки так риба зберігає свою соковитість і насичений смак. А якщо додати пікантний маринад на основі соєвого соусу, майонезу та гірчиці, страва стане ще ароматнішою та ніжнішою.
Цей рецепт – справжня знахідка для тих, хто любить швидке та просте приготування. Вам знадобиться мінімум інгредієнтів і зовсім небагато часу, щоб отримати апетитну скумбрію з рум’яною скоринкою. Соєвий соус додає легку солонуватість та глибину смаку, гірчиця – приємну пікантність, а майонез допомагає зробити текстуру риби більш ніжною.
Інгредієнти:
- Скумбрія свіжоморожена – 1 шт.
- Майонез – 2 ч.л.
- Гірчиця – 1 ч.л.
- Соєвий соус – 4 ст.л.
- Сіль — за смаком.
Приготування:
- Рибу розморозити заздалегідь.
- Духовку увімкнути для розігріву до 180 градусів.
- У мисці з’єднати соєвий соус, майонез та гірчицю. Ретельно розмішати до однорідності.
- Скумбрію почистити, добре вимити. Нарізати рибу шматочками завтовшки приблизно 1,5-2 сантиметри.
- Рибу трохи посолити. Не забувайте, що соєвий соус теж солоний.
- Викласти шматочки скумбрії у форму.
- Відправити рибу до розігрітої духовки. Запікати скумбрію при 180 градусах хвилин 30-35, до золотистої скоринки.