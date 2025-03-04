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Сочная скумбрия в пикантном маринаде: пальчики оближешь

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Эта скумбрия тает во рту
Эта скумбрия тает во рту. Фото Freepik

Рецепт с необычным маринадом

Скумбрия – это не только вкусная, но очень полезная рыба. Запекать ее в духовке – один из лучших способов приготовления, так как рыба сохраняет свою сочность и насыщенный вкус. А если добавить пикантный маринад на основе соевого соуса, майонеза и горчицы, блюдо станет еще более ароматным и нежным.

Этот рецепт – настоящая находка для тех, кто любит быстрое и простое приготовление. Вам понадобится минимум ингредиентов и совсем немного времени, чтобы получить аппетитную скумбрию с румяной корочкой. Соевый соус придает легкую солоноватость и глубину вкуса, горчица – приятную пикантность, а майонез помогает сделать текстуру рыбы более нежной.

Ингредиенты:

  • Скумбрия свежемороженая – 1 шт.
  • Майонез – 2 ч.л.
  • Горчица – 1 ч.л.
  • Соевый соус – 4 ст.л.
  • Соль – по вкусу.

Приготовление:

  1. Рыбу разморозить заранее.
  2. Включить духовку для разогрева до 180 градусов.
  3. В миске соединить соевый соус, майонез и горчицу. Тщательно размешать до однородности.
  4. Скумбрию почистить, хорошо вымыть. Нарезать рыбу кусочками толщиной примерно 1,5-2 сантиметра.
  5. Рыбу немного посолить. Не забывайте, что соевый соус тоже соленый.
  6. Выложить кусочки скумбрии в форму.
  7. Отправить рыбу в разогретую духовку. Запекать скумбрию при 180 градусах минут 30-35, до золотистой корочки.
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#Рыба #Рецепты #Скумбрия