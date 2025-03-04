Сочная скумбрия в пикантном маринаде: пальчики оближешь

Рецепт с необычным маринадом

Скумбрия – это не только вкусная, но очень полезная рыба. Запекать ее в духовке – один из лучших способов приготовления, так как рыба сохраняет свою сочность и насыщенный вкус. А если добавить пикантный маринад на основе соевого соуса, майонеза и горчицы, блюдо станет еще более ароматным и нежным.

Этот рецепт – настоящая находка для тех, кто любит быстрое и простое приготовление. Вам понадобится минимум ингредиентов и совсем немного времени, чтобы получить аппетитную скумбрию с румяной корочкой. Соевый соус придает легкую солоноватость и глубину вкуса, горчица – приятную пикантность, а майонез помогает сделать текстуру рыбы более нежной.

Ингредиенты:

Скумбрия свежемороженая – 1 шт.

Майонез – 2 ч.л.

Горчица – 1 ч.л.

Соевый соус – 4 ст.л.

Соль – по вкусу.

Приготовление: