Сочная скумбрия в пикантном маринаде: пальчики оближешь
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Рецепт с необычным маринадом
Скумбрия – это не только вкусная, но очень полезная рыба. Запекать ее в духовке – один из лучших способов приготовления, так как рыба сохраняет свою сочность и насыщенный вкус. А если добавить пикантный маринад на основе соевого соуса, майонеза и горчицы, блюдо станет еще более ароматным и нежным.
Этот рецепт – настоящая находка для тех, кто любит быстрое и простое приготовление. Вам понадобится минимум ингредиентов и совсем немного времени, чтобы получить аппетитную скумбрию с румяной корочкой. Соевый соус придает легкую солоноватость и глубину вкуса, горчица – приятную пикантность, а майонез помогает сделать текстуру рыбы более нежной.
Ингредиенты:
- Скумбрия свежемороженая – 1 шт.
- Майонез – 2 ч.л.
- Горчица – 1 ч.л.
- Соевый соус – 4 ст.л.
- Соль – по вкусу.
Приготовление:
- Рыбу разморозить заранее.
- Включить духовку для разогрева до 180 градусов.
- В миске соединить соевый соус, майонез и горчицу. Тщательно размешать до однородности.
- Скумбрию почистить, хорошо вымыть. Нарезать рыбу кусочками толщиной примерно 1,5-2 сантиметра.
- Рыбу немного посолить. Не забывайте, что соевый соус тоже соленый.
- Выложить кусочки скумбрии в форму.
- Отправить рыбу в разогретую духовку. Запекать скумбрию при 180 градусах минут 30-35, до золотистой корочки.