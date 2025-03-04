Як приготувати ідеальну картоплю: секрет золотистої скоринки та м’якої серединки (відео)

Рецепт красивої золотистої картоплі

Свої страви можна урізноманітнити за допомогою гарнірів і закусок. Ми розповідали, як приготувати таратуту — старовинну українську закуску з буряком. Тепер ділимось рецептом ідеальної картоплі по-селянськи.

Секретом золотистої скоринки та м’якої серединки поділилась у своєму відео кулінарна блогерка Юлія Сенич. Ця картопелька стане ідеальним гарніром для будь-якої основної страви.

Інгредієнти:

Картопля – 1 кг

Рослинна олія – 3 ст. л.

Паприка – 1 ч. л.

Сіль, перець – до смаку

Для соусу:

Йогурт

Кріп

Часник

Паприка

Спосіб приготування:

Дуже ретельно миємо картоплю, адже вона буде готуватись зі шкіркою. Нарізаємо кожну картоплину на 4-6 частин. Картоплю викладаємо в киплячу воду та варимо на середньому вогні 5-7 хвилин після того, як картопля знову закипить. В результаті картопля повинна стати трохи м’якою, але не розваритись. Картоплю відціджуємо і даємо трохи обсохнути. Після цього відварюємо, додаємо спеції та олію. Все обережно перемішуємо так, щоб шматочки вкрилися спеціями, але не поламались. Розігріваємо духовку до 200°C. Викладаємо в один шар картоплю на деко, застелене пергаментом. Запікаємо 20-30 хвилин.

Для соусу просто все поєднуємо та смакуємо. Також ми розповідали, як приготувати ліниві чебуреки.