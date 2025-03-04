Як приготувати ідеальну картоплю: секрет золотистої скоринки та м’якої серединки (відео)
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Рецепт красивої золотистої картоплі
Свої страви можна урізноманітнити за допомогою гарнірів і закусок. Ми розповідали, як приготувати таратуту — старовинну українську закуску з буряком. Тепер ділимось рецептом ідеальної картоплі по-селянськи.
Секретом золотистої скоринки та м’якої серединки поділилась у своєму відео кулінарна блогерка Юлія Сенич. Ця картопелька стане ідеальним гарніром для будь-якої основної страви.
Інгредієнти:
- Картопля – 1 кг
- Рослинна олія – 3 ст. л.
- Паприка – 1 ч. л.
- Сіль, перець – до смаку
Для соусу:
- Йогурт
- Кріп
- Часник
- Паприка
Спосіб приготування:
- Дуже ретельно миємо картоплю, адже вона буде готуватись зі шкіркою. Нарізаємо кожну картоплину на 4-6 частин.
- Картоплю викладаємо в киплячу воду та варимо на середньому вогні 5-7 хвилин після того, як картопля знову закипить. В результаті картопля повинна стати трохи м’якою, але не розваритись.
- Картоплю відціджуємо і даємо трохи обсохнути. Після цього відварюємо, додаємо спеції та олію. Все обережно перемішуємо так, щоб шматочки вкрилися спеціями, але не поламались.
- Розігріваємо духовку до 200°C. Викладаємо в один шар картоплю на деко, застелене пергаментом. Запікаємо 20-30 хвилин.
Для соусу просто все поєднуємо та смакуємо. Також ми розповідали, як приготувати ліниві чебуреки.