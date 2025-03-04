Как приготовить идеальный картофель: секрет золотистой корочки и мягкой серединки (видео)

Рецепт красивого золотистого картофеля

Свои блюда можно разнообразить с помощью гарниров и закусок. Мы рассказывали, как приготовить татарату – старинную украинскую закуску со свеклой. Теперь делимся рецептом идеального картофеля по-крестьянски.

Секретом золотистой корочки и мягкой серединки поделилась в своем видео кулинарная блоггер Юлия Сенич. Эта картофелька станет идеальным гарниром для любого основного блюда.

Ингредиенты:

Картофель – 1 кг

Растительное масло – 3 ст. л.

Паприка – 1 ч. л.

Соль, перец – по вкусу

Для соуса:

Йогурт

Укроп

Чеснок

Паприка

Способ приготовления:

Очень тщательно моем картофель, ведь он будет готовиться с кожурой. Нарезаем каждую картофелину на 4-6 частей. Картофель выкладываем в кипящую воду и варим на среднем огне 5-7 минут после того, как картофель снова закипит. В результате картофель должен стать немного мягким, но не развариться. Картошку отцеживаем и даем немного обсохнуть. После этого отвариваем, добавляем специи и растительное масло. Все осторожно перемешиваем так, чтобы кусочки покрылись специями, но не сломались. Разогреваем духовой шкаф до 200°C. Выкладываем в один слой картофель на противень, застеленный пергаментом. Запекаем 20-30 минут.

Для соуса просто все совмещаем и смакуем. Также мы рассказывали, как приготовить ленивые чебуреки.