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Как приготовить идеальный картофель: секрет золотистой корочки и мягкой серединки (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Как запечь картошку особенно вкусно
Как запечь картошку особенно вкусно. Фото cookieandkate.com

Рецепт красивого золотистого картофеля

Свои блюда можно разнообразить с помощью гарниров и закусок. Мы рассказывали, как приготовить татарату – старинную украинскую закуску со свеклой. Теперь делимся рецептом идеального картофеля по-крестьянски.

Секретом золотистой корочки и мягкой серединки поделилась в своем видео кулинарная блоггер Юлия Сенич. Эта картофелька станет идеальным гарниром для любого основного блюда.

Ингредиенты:

  • Картофель – 1 кг
  • Растительное масло – 3 ст. л.
  • Паприка – 1 ч. л.
  • Соль, перец – по вкусу

Для соуса:

  • Йогурт
  • Укроп
  • Чеснок
  • Паприка

Способ приготовления:

  1. Очень тщательно моем картофель, ведь он будет готовиться с кожурой. Нарезаем каждую картофелину на 4-6 частей.
  2. Картофель выкладываем в кипящую воду и варим на среднем огне 5-7 минут после того, как картофель снова закипит. В результате картофель должен стать немного мягким, но не развариться.
  3. Картошку отцеживаем и даем немного обсохнуть. После этого отвариваем, добавляем специи и растительное масло. Все осторожно перемешиваем так, чтобы кусочки покрылись специями, но не сломались.
  4. Разогреваем духовой шкаф до 200°C. Выкладываем в один слой картофель на противень, застеленный пергаментом. Запекаем 20-30 минут.

Для соуса просто все совмещаем и смакуем. Также мы рассказывали, как приготовить ленивые чебуреки.

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#Рецепт #Картофель #Гарнир