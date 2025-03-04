Схожий на "Бите скло", але готується ще простіше: рецепт смачного десерту (відео)

Приготуйтеся до того, що всі проситимуть добавку

Якщо ви любите легкі, яскраві та ніжні десерти, то цей рецепт точно для вас. Він нагадує класичний торт "Бите скло", але має ще простіший склад і не вимагає випічки. Приготування цього десерту займе зовсім небагато часу, а результат здивує і вас, і ваших рідних.

Рецептом кольорового десерту з вершковим смаком поділилась кулінарна блогерка kitchen_ladyboss.

Інгредієнти:

Желе 3 шт. різних смаків

Сир кисломолочний 600 г

Вода гаряча 600 мл

Згущене молоко 3 ст.л. з гіркою

Етапи приготування: