Схожий на "Бите скло", але готується ще простіше: рецепт смачного десерту (відео)
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Приготуйтеся до того, що всі проситимуть добавку
Якщо ви любите легкі, яскраві та ніжні десерти, то цей рецепт точно для вас. Він нагадує класичний торт "Бите скло", але має ще простіший склад і не вимагає випічки. Приготування цього десерту займе зовсім небагато часу, а результат здивує і вас, і ваших рідних.
Рецептом кольорового десерту з вершковим смаком поділилась кулінарна блогерка kitchen_ladyboss.
Інгредієнти:
- Желе 3 шт. різних смаків
- Сир кисломолочний 600 г
- Вода гаряча 600 мл
- Згущене молоко 3 ст.л. з гіркою
Етапи приготування:
- Різні смаки желе залити по 200 мл гарячої води та остудити до кімнатної температури.
- На кожен шар нам потрібно 200 г сиру, 200 мл готового желе та по 1 ст. л. згущеного молока з гіркою.
- Перебити блендером (можна погружним) хвилини 2-3 до однорідності. Кожен шар вилити у форму та відправити в морозильну камеру на 5 хвилин. Заливаючи останній шар, уже покласти в холодильник на 1 годину або до повного охолодження.