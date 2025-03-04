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Похож на "Битое стекло", но готовится еще проще: рецепт вкусного десерта (видео)

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
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Автор
Нежный десерт
Нежный десерт. Фото скриншот Instagram

Приготовьтесь к тому, что все будут просить добавку

Если вы любите легкие, яркие и нежные десерты, этот рецепт точно для вас. Он напоминает классический торт "Битое стекло", но имеет еще более простой состав и не требует выпечки. Приготовление этого десерта займет совсем немного времени, а результат удивит и вас, и ваших родных.

Рецептом цветного десерта со сливочным вкусом поделилась кулинарная блогерша kitchen_ladyboss.

Ингредиенты:

  • Желе 3 шт. разных вкусов
  • Сыр кисломолочный 600 г
  • Вода горячая 600 мл
  • Сгущенка 3 ст.л. с горкой

Этапы приготовления:

  1. Различные вкусы желе залить по 200 мл горячей воды и охладить до комнатной температуры.
  2. На каждый слой нужно 200 г творога, 200 мл готового желе и по 1 ст. л. сгущенки с горкой.
  3. Перебить блендером (можно погружным) минуты 2-3 до однородности. Каждый слой вылить в форму и отправить в морозильную камеру на 5 минут. Залить последний слой и отправить в холодильник на 1 час или до полного охлаждения.
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#Рецепты #Десерт #Творожный десерт