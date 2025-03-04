Похож на "Битое стекло", но готовится еще проще: рецепт вкусного десерта (видео)
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Приготовьтесь к тому, что все будут просить добавку
Если вы любите легкие, яркие и нежные десерты, этот рецепт точно для вас. Он напоминает классический торт "Битое стекло", но имеет еще более простой состав и не требует выпечки. Приготовление этого десерта займет совсем немного времени, а результат удивит и вас, и ваших родных.
Рецептом цветного десерта со сливочным вкусом поделилась кулинарная блогерша kitchen_ladyboss.
Ингредиенты:
- Желе 3 шт. разных вкусов
- Сыр кисломолочный 600 г
- Вода горячая 600 мл
- Сгущенка 3 ст.л. с горкой
Этапы приготовления:
- Различные вкусы желе залить по 200 мл горячей воды и охладить до комнатной температуры.
- На каждый слой нужно 200 г творога, 200 мл готового желе и по 1 ст. л. сгущенки с горкой.
- Перебить блендером (можно погружным) минуты 2-3 до однородности. Каждый слой вылить в форму и отправить в морозильную камеру на 5 минут. Залить последний слой и отправить в холодильник на 1 час или до полного охлаждения.