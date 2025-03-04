Похож на "Битое стекло", но готовится еще проще: рецепт вкусного десерта (видео)

Приготовьтесь к тому, что все будут просить добавку

Если вы любите легкие, яркие и нежные десерты, этот рецепт точно для вас. Он напоминает классический торт "Битое стекло", но имеет еще более простой состав и не требует выпечки. Приготовление этого десерта займет совсем немного времени, а результат удивит и вас, и ваших родных.

Рецептом цветного десерта со сливочным вкусом поделилась кулинарная блогерша kitchen_ladyboss.

Ингредиенты:

Желе 3 шт. разных вкусов

Сыр кисломолочный 600 г

Вода горячая 600 мл

Сгущенка 3 ст.л. с горкой

Этапы приготовления: