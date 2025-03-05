Ці пампушки ви приготуєте без зайвої метушні: рецепт вдалого тіста (відео)

Пишні, м'які, ароматні, повітряні

Пампушки — це класична українська смакота, яку подають до гарячого, ароматного борщу. Пухкі, ніжні всередині та з хрусткою скоринкою зовні, вони ідеально поєднуються з насиченим смаком супу.

Завдяки простим інгредієнтам і легкості у приготуванні, ці пампушки завжди стають справжньою окрасою столу та додають святкового настрою кожному обіду. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "valya__saenko".

Як приготувати смачні пампушки

Інгредієнти для тіста:

борошно – 450 г;

молоко тепле\вода – 250 г;

дріжджі живі – 15 г;

цукор – 30 г;

сіль – дрібка;

олія – 50 мл;

Інгредієнти для соусу:

зелень;

часник – 5-6 зуб.;

олія – 30 мл;

вода – 30 мл;

Спосіб приготування:

1.Приготувати опару. Для цього змішати тепле молоко, цукор, дріжджі та 100 грамів борошна. Залишити на 15 хвилин.

2.Додати до опари решту інгредієнтів та замісити тісто. Відкласти на 1 годину.

3.Сформувати кульки однакового розміру, використовуючи кухонні ваги.

4.Викласти пампушки у форму для запікання, застелену пергаментом або змащену олією, на відстані одна від одної. Залишити на 30 хв.

5.Змастити жовтком та випікати протягом 25 хвилин при 180 градусах.

6.Змішати всі інгредієнти для соусу та змастити ним ще гарячі пампушки.