Эти пончики вы приготовите без лишней суеты: рецепт удачного теста (видео)
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Пышные, мягкие, ароматные, воздушные
Пампушки — это классическая украинская вкусняшка, которую подают к горячему, ароматному борщу. Пышные, нежные внутри и с хрустящей корочкой снаружи, они идеально сочетаются с насыщенным вкусом супа.
Благодаря простым ингредиентам и легкости в приготовлении, эти пончики всегда становятся настоящим украшением стола и придают праздничное настроение каждому обеду. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "valya__saenko".
Как приготовить вкусные пампушки
Ингредиенты для теста:
- мука – 450 г;
- молоко теплое\вода – 250 г;
- дрожжи живые – 15 г;
- сахар – 30 г;
- соль – щепотка;
- масло – 50 мл;
Ингредиенты для соуса:
- зелень;
- чеснок – 5-6 зуб.;
- масло – 30 мл;
- вода – 30 мл;
Способ приготовления:
1.Приготовить опару. Для этого смешать теплое молоко, сахар, дрожжи и 100 граммов муки. Оставить на 15 минут.
2.Добавить в опару остальные ингредиенты и замесить тесто. Отложить на 1 час.
3.Сформировать шарики одинакового размера, используя кухонные весы.
4.Выложить пампушки в форму для запекания, застеленную пергаментом или смазанную маслом, на расстоянии друг от друга. Оставить на 30 мин.
5. Смазать желтком и выпекать в течение 25 минут при 180 градусах.
6.Смешать все ингредиенты для соуса и смазать им еще горячие пампушки.