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Эти пончики вы приготовите без лишней суеты: рецепт удачного теста (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Украинские пончики с чесноком запекаются в духовке и традиционно подаются к борщу
Украинские пончики с чесноком запекаются в духовке и традиционно подаются к борщу. Фото instagram.com

Пышные, мягкие, ароматные, воздушные

Пампушки — это классическая украинская вкусняшка, которую подают к горячему, ароматному борщу. Пышные, нежные внутри и с хрустящей корочкой снаружи, они идеально сочетаются с насыщенным вкусом супа.

Благодаря простым ингредиентам и легкости в приготовлении, эти пончики всегда становятся настоящим украшением стола и придают праздничное настроение каждому обеду. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "valya__saenko".

Как приготовить вкусные пампушки

Ингредиенты для теста:

  • мука – 450 г;
  • молоко теплое\вода – 250 г;
  • дрожжи живые – 15 г;
  • сахар – 30 г;
  • соль – щепотка;
  • масло – 50 мл;

Ингредиенты для соуса:

  • зелень;
  • чеснок – 5-6 зуб.;
  • масло – 30 мл;
  • вода – 30 мл;

Способ приготовления:

1.Приготовить опару. Для этого смешать теплое молоко, сахар, дрожжи и 100 граммов муки. Оставить на 15 минут.

2.Добавить в опару остальные ингредиенты и замесить тесто. Отложить на 1 час.

3.Сформировать шарики одинакового размера, используя кухонные весы.

4.Выложить пампушки в форму для запекания, застеленную пергаментом или смазанную маслом, на расстоянии друг от друга. Оставить на 30 мин.

5. Смазать желтком и выпекать в течение 25 минут при 180 градусах.

6.Смешать все ингредиенты для соуса и смазать им еще горячие пампушки.

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