Швидка вечеря за 30 хвилин: такі шашлики вийдуть не гіршими, ніж на мангалі (відео)

Ця страва вийде у всіх

Шашлик у духовці — це чудова альтернатива традиційному приготуванню на вогні, яка дозволяє насолоджуватися смачним, соковитим м'ясом навіть у прохолодну пору року. Завдяки маринаду та правильно підібраним спеціям, м'ясо виходить ніжним, ароматним і з чудовою скоринкою.

Цей рецепт легкий у приготуванні, а результат завжди вражає — ідеальний шашлик, готовий прямо у вашій кухні. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "valya__saenko".

Як приготувати шашлик у духовці

Інгредієнти:

філе стегна — 0,5 кг;

часник сухий — 1 ч.л;

суха цибуля — 1 ч.л;

паприка;

сіль, перець;

олія;

Для соусу:

майонез — 1 ст. л;

соус солодкий чилі — 1 ст. л;

соєвий соус — 1 ч. л.;

гострий соус — за бажанням;

Спосіб приготування:

1.Куряче стегно без шкіри та кістки нарізати на кубики. Замаринувати в спеціях та полити олією.

2.Шпажки завчасно замочити у воді на пів години.

3.Нанизати м'ясо на шпажки та запекти при 190-200 приблизно 20-25 хвилин. Мʼясо має зарум'янитись. Перевірити готовність м'яса.

4.Змішати всі інгредієнти для соусу, змастити ним шашлики.