Швидка вечеря за 30 хвилин: такі шашлики вийдуть не гіршими, ніж на мангалі (відео)
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Ця страва вийде у всіх
Шашлик у духовці — це чудова альтернатива традиційному приготуванню на вогні, яка дозволяє насолоджуватися смачним, соковитим м'ясом навіть у прохолодну пору року. Завдяки маринаду та правильно підібраним спеціям, м'ясо виходить ніжним, ароматним і з чудовою скоринкою.
Цей рецепт легкий у приготуванні, а результат завжди вражає — ідеальний шашлик, готовий прямо у вашій кухні. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "valya__saenko".
Як приготувати шашлик у духовці
Інгредієнти:
- філе стегна — 0,5 кг;
- часник сухий — 1 ч.л;
- суха цибуля — 1 ч.л;
- паприка;
- сіль, перець;
- олія;
Для соусу:
- майонез — 1 ст. л;
- соус солодкий чилі — 1 ст. л;
- соєвий соус — 1 ч. л.;
- гострий соус — за бажанням;
Спосіб приготування:
1.Куряче стегно без шкіри та кістки нарізати на кубики. Замаринувати в спеціях та полити олією.
2.Шпажки завчасно замочити у воді на пів години.
3.Нанизати м'ясо на шпажки та запекти при 190-200 приблизно 20-25 хвилин. Мʼясо має зарум'янитись. Перевірити готовність м'яса.
4.Змішати всі інгредієнти для соусу, змастити ним шашлики.