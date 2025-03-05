Быстрый ужин за 30 минут: такие шашлыки получатся не хуже, чем на мангале (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Это блюдо получится у всех
Шашлык в духовке – это отличная альтернатива традиционному приготовлению на огне, которая позволяет наслаждаться вкусным, сочным мясом даже в прохладное время года. Благодаря маринаду и правильно подобранным специям, мясо получается нежным, ароматным и с великолепной корочкой.
Этот рецепт легок в приготовлении, а результат всегда впечатляет – идеальный шашлык, готовый прямо в вашей кухне. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "valya__saenko".
Как приготовить шашлык в духовке
Ингредиенты:
- филе бедра – 0,5 кг;
- чеснок сухой – 1 ч.л;
- сухой лук – 1 ч.л;
- паприка;
- соль, перец;
- масло;
Для соуса:
- майонез – 1 ст. л;
- соус сладкий чили – 1 ст. л;
- соевый соус – 1 ч. л.;
- острый соус – по желанию;
Способ приготовления:
1.Куриное бедро без кожи и кости нарезать на кубики. Замариновать в специях и полить растительным маслом.
2.Шпажки заранее замочить в воде на пол часа.
3.Нанизать мясо на шпажки и запечь при 190-200 примерно 20-25 минут. Мясо должно зарумяниться. Проверить готовность мяса.
4.Смешать все ингредиенты для соуса, смазать им шашлыки.