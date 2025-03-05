Быстрый ужин за 30 минут: такие шашлыки получатся не хуже, чем на мангале (видео)

Это блюдо получится у всех

Шашлык в духовке – это отличная альтернатива традиционному приготовлению на огне, которая позволяет наслаждаться вкусным, сочным мясом даже в прохладное время года. Благодаря маринаду и правильно подобранным специям, мясо получается нежным, ароматным и с великолепной корочкой.

Этот рецепт легок в приготовлении, а результат всегда впечатляет – идеальный шашлык, готовый прямо в вашей кухне. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "valya__saenko".

Как приготовить шашлык в духовке

Ингредиенты:

филе бедра – 0,5 кг;

чеснок сухой – 1 ч.л;

сухой лук – 1 ч.л;

паприка;

соль, перец;

масло;

Для соуса:

майонез – 1 ст. л;

соус сладкий чили – 1 ст. л;

соевый соус – 1 ч. л.;

острый соус – по желанию;

Способ приготовления:

1.Куриное бедро без кожи и кости нарезать на кубики. Замариновать в специях и полить растительным маслом.

2.Шпажки заранее замочить в воде на пол часа.

3.Нанизать мясо на шпажки и запечь при 190-200 примерно 20-25 минут. Мясо должно зарумяниться. Проверить готовность мяса.

4.Смешать все ингредиенты для соуса, смазать им шашлыки.