Смачний сніданок за 15 хвилин: дуже простий рецепт (відео)
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Чудовий рецепт сніданку
Смачні намазки виручають, якщо потрібно перекусити швидко й ситно. Ми розповідали, як приготувати форшмак по-одеськи. Тепер ділимось рецептом апетитних бутербродів з крабовими паличками і авокадо.
Рецептом поділились у кулінарному блозі kathycoooks. Це ідеальний сніданок — простий та ситний. Ще й вигляд має привабливий.
Інгредієнти:
- яйця — 2 шт
- сир янтар або крем-сир — 2 ст. л.
- авокадо — 1/2 шт
- чері — 6-8 шт
- крабові палички — 150 г
- сіль, перець, сушений часник — до смаку
- хліб темний — 3-4 шматочки
- вершкове масло — для смаження
Спосіб приготування:
- Перш за все, ставимо варитись яйця. Відварюємо їх накруто і охолоджуємо.
- Скибочки хліба обсмажуємо на вершковому маслі до рум’яності. Яйця чистимо від шкаралупи та натираємо на дрібну тертку.
- Крабові палички теж натираємо або просто розбиваємо на волокна пласкою стороною ножа. Нарізаємо помідори, все додаємо до яєць.
- До смаку додаємо спеції та сир. Все ретельно перемішуємо.
На хліб викладаємо нарізане авокадо, а зверху намазку. Ось і все — можна смакувати. Також ми ділились рецептом лінивих чебуреків.