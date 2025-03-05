Смачний сніданок за 15 хвилин: дуже простий рецепт (відео)

Чудовий рецепт сніданку

Смачні намазки виручають, якщо потрібно перекусити швидко й ситно. Ми розповідали, як приготувати форшмак по-одеськи. Тепер ділимось рецептом апетитних бутербродів з крабовими паличками і авокадо.

Рецептом поділились у кулінарному блозі kathycoooks. Це ідеальний сніданок — простий та ситний. Ще й вигляд має привабливий.

Інгредієнти:

яйця — 2 шт

сир янтар або крем-сир — 2 ст. л.

авокадо — 1/2 шт

чері — 6-8 шт

крабові палички — 150 г

сіль, перець, сушений часник — до смаку

хліб темний — 3-4 шматочки

вершкове масло — для смаження

Спосіб приготування:

Перш за все, ставимо варитись яйця. Відварюємо їх накруто і охолоджуємо. Скибочки хліба обсмажуємо на вершковому маслі до рум’яності. Яйця чистимо від шкаралупи та натираємо на дрібну тертку. Крабові палички теж натираємо або просто розбиваємо на волокна пласкою стороною ножа. Нарізаємо помідори, все додаємо до яєць. До смаку додаємо спеції та сир. Все ретельно перемішуємо.

На хліб викладаємо нарізане авокадо, а зверху намазку. Ось і все — можна смакувати. Також ми ділились рецептом лінивих чебуреків.