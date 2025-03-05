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Вкусный завтрак за 15 минут: очень простой рецепт (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Аппетитные бутерброды, которые могут стать сытным завтраком
Аппетитные бутерброды, которые могут стать сытным завтраком. Фото Скриншот из видео

Прекрасный рецепт завтрака

Вкусные намазки выручают, если нужно перекусить быстро и сытно. Мы рассказывали, как приготовить форшмак по-одесски. Теперь делимся рецептом аппетитных бутербродов с крабовыми палочками и авокадо.

Рецептом поделились в кулинарном блоге kathycoooks. Это идеальный завтрак – простой и сытный. Еще и вид привлекательный.

Ингредиенты:

  • яйца — 2 шт
  • сыр янтарь или крем-сыр — 2 ст. л.
  • авокадо — 1/2 шт
  • черри — 6-8 шт
  • крабовые палочки — 150 г
  • соль, перец, сушеный чеснок — по вкусу
  • хлеб темный — 3-4 кусочка
  • сливочное масло — для жарки

Способ приготовления:

  1. Прежде всего ставим вариться яйца. Отвариваем их вкрутую и охлаждаем.
  2. Ломтики хлеба обжариваем на сливочном масле до румяности. Яйца чистим от скорлупы и натираем на мелкую терку.
  3. Крабовые палочки тоже натираем или просто разбиваем на волокна плоской стороной ножа. Нарезаем помидоры, все добавляем в яйца.
  4. По вкусу добавляем специи и творог. Все тщательно перемешиваем.

На хлеб выкладываем нарезанное авокадо, а сверху – намазку. Вот и все – можно смаковать. Также мы делились рецептом ленивых чебуреков.

Теги:
#Завтрак #Бутерброд #Крабовые палочки