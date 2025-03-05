Вкусный завтрак за 15 минут: очень простой рецепт (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Прекрасный рецепт завтрака
Вкусные намазки выручают, если нужно перекусить быстро и сытно. Мы рассказывали, как приготовить форшмак по-одесски. Теперь делимся рецептом аппетитных бутербродов с крабовыми палочками и авокадо.
Рецептом поделились в кулинарном блоге kathycoooks. Это идеальный завтрак – простой и сытный. Еще и вид привлекательный.
Ингредиенты:
- яйца — 2 шт
- сыр янтарь или крем-сыр — 2 ст. л.
- авокадо — 1/2 шт
- черри — 6-8 шт
- крабовые палочки — 150 г
- соль, перец, сушеный чеснок — по вкусу
- хлеб темный — 3-4 кусочка
- сливочное масло — для жарки
Способ приготовления:
- Прежде всего ставим вариться яйца. Отвариваем их вкрутую и охлаждаем.
- Ломтики хлеба обжариваем на сливочном масле до румяности. Яйца чистим от скорлупы и натираем на мелкую терку.
- Крабовые палочки тоже натираем или просто разбиваем на волокна плоской стороной ножа. Нарезаем помидоры, все добавляем в яйца.
- По вкусу добавляем специи и творог. Все тщательно перемешиваем.
На хлеб выкладываем нарезанное авокадо, а сверху – намазку. Вот и все – можно смаковать. Также мы делились рецептом ленивых чебуреков.