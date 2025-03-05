Як готувати ідеальні панкейки: м'які, пишні та не опадають (відео)

Дуже апетитні панкейки готуються так

Страви з тіста — це чудовий спосіб потішити себе смачненьким. Ми розповідали, як приготувати смачні сирні пончики. Тепер ділимось рецептом апетитних панкейків.

Юний кулінарний блогер Юрій Потурай розповів у своєму відео, як приготувати ідеальні панкейки. Вони виходять м’якими, пишними та не опадають. Чудовий рецепт. З наведеного переліку інгредієнтів виходить 8 великих панкейків.

Інгредієнти:

3 жовтка

5 білків

200 мл молока

200-220 грамів борошна

1 ч. л. розпушувача

2 ст. л. цукру

1 ч. л. солі

Спосіб приготування:

Відділяємо жовтки від білків. До жовтків додаємо цукор та сіль. Якщо хочете, щоб панкейки були солодкими, додавайте трохи більше цукру, ніж вказано у рецепті. В жовткову масу вливаємо молоко та все ретельно перемішуємо вінчиком. Всипаємо просіяне борошно з розпушувачем і знову перемішуємо. Білки збиваємо з сіллю до стійких піків. Обережно, в кілька етапів з’єднуємо дві маси. Одразу починаємо смажити. Кухар радить готувати панкейки на сухій сковороді, під кришкою на мінімальному вогні. Смажити їх потрібно по декілька хвилин з кожної сторони.

Панкейки можна подавати з соусом, варенням, медом, ягодами та фруктами — що більше подобається. Також ми розповідали, як приготувати ліниві чебуреки.