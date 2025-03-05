Як готувати ідеальні панкейки: м'які, пишні та не опадають (відео)
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Дуже апетитні панкейки готуються так
Страви з тіста — це чудовий спосіб потішити себе смачненьким. Ми розповідали, як приготувати смачні сирні пончики. Тепер ділимось рецептом апетитних панкейків.
Юний кулінарний блогер Юрій Потурай розповів у своєму відео, як приготувати ідеальні панкейки. Вони виходять м’якими, пишними та не опадають. Чудовий рецепт. З наведеного переліку інгредієнтів виходить 8 великих панкейків.
Інгредієнти:
- 3 жовтка
- 5 білків
- 200 мл молока
- 200-220 грамів борошна
- 1 ч. л. розпушувача
- 2 ст. л. цукру
- 1 ч. л. солі
Спосіб приготування:
- Відділяємо жовтки від білків. До жовтків додаємо цукор та сіль. Якщо хочете, щоб панкейки були солодкими, додавайте трохи більше цукру, ніж вказано у рецепті.
- В жовткову масу вливаємо молоко та все ретельно перемішуємо вінчиком. Всипаємо просіяне борошно з розпушувачем і знову перемішуємо.
- Білки збиваємо з сіллю до стійких піків. Обережно, в кілька етапів з’єднуємо дві маси.
- Одразу починаємо смажити. Кухар радить готувати панкейки на сухій сковороді, під кришкою на мінімальному вогні. Смажити їх потрібно по декілька хвилин з кожної сторони.
Панкейки можна подавати з соусом, варенням, медом, ягодами та фруктами — що більше подобається. Також ми розповідали, як приготувати ліниві чебуреки.