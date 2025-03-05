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Как приготовить идеальные панкейки: мягкие, пышные и не опадают (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Блогер поделился идеальным рецептом
Блогер поделился идеальным рецептом. Фото fayni-recepty.com.ua

Очень аппетитные панкейки готовятся так

Блюда из теста – это отличный способ порадовать себя вкусненьким. Мы рассказывали, как приготовить вкусные творожные пончики. Теперь делимся рецептом аппетитных панкейков.

Юный кулинарный блоггер Юрий Потурай рассказал в своем видео, как приготовить идеальные панкейки. Они получаются мягкими, пышными и не опадают. Прекрасный рецепт. Из приведенного списка ингредиентов выходит 8 больших панкейков.

Ингредиенты:

  • 3 желтка
  • 5 белков
  • 200 мл молока
  • 200-220 граммов муки
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • 2 ст. л. сахара
  • 1 ч. л. соли

Способ приготовления:

  1. Отделяем желтки от белков. К желткам добавляем сахар и соль. Если хотите, чтобы панкейки были сладкими, добавляйте немного больше сахара, чем указано в рецепте.
  2. В желточную массу вливаем молоко и тщательно перемешиваем венчиком. Всыпаем просеянную муку с разрыхлителем и снова перемешиваем.
  3. Белки взбиваем с солью до стойких пиков. Осторожно, в несколько этапов соединяем две массы.
  4. Сразу начинаем жарить. Повар советует готовить панкейки на сухой сковороде под крышкой на минимальном огне. Жарить их нужно по несколько минут с каждой стороны.

Панкейки можно подавать с соусом, вареньем, медом, ягодами и фруктами – что больше нравится. Также мы рассказывали, как приготовить ленивые чебуреки.

Теги:
#Рецепт #Тесто #Блины #Панкейки