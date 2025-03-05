Рус

Смачний десерт за 15 хвилин: найпростіший рецепт ароматних солодощів (відео)

Автор
Марія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Дуже простий і швидкий десерт
Дуже простий і швидкий десерт. Фото 24tv.ua

Апетитні яблучні кільця

Яблуко — це фрукт, який відкриває величезну кількість можливостей для приготування смакоти. Ми ділились рецептом пирога "Невидимка". Тепер розповімо, як приготувати з них найпростіший десерт.

Кухар і кулінарний блогер Ектор Хіменес-Браво розповів, як приготувати апетитні яблучні кільця. Це ідеальний варіант, якщо у вас є яблука, а в морозильній камері — листкове тісто.

Інгредієнти:

  • Яблука — 3 шт (близько 300 г);
  • Борошно — 150 г;
  • Листкове тісто — 250 г;
  • Жовток — 1 шт;
  • Коричневий цукор — 50 г;
  • Кориця — 1 ч.л.

Спосіб приготування:

  1. Яблука потрібно порізати кільцями товщиною приблизно 1 сантиметр. Потім вирізати серцевину круглою формою або ножем.
  2. Одразу вмикаємо духовку — нехай розігрівається. Робочу поверхню присипати борошном і розкатати тісто. Потім його потрібно порізати на смужки.
  3. Яблука потрібно обгорнути смужками тіста. Викласти заготовки на деко, застелене пергаментом, змастити жовтком, посипати сумішшю цукру і кориці.
  4. Ставимо деко з майбутнім десертом в розігріту духовку. Запікаємо до готовності, орієнтовно 10-15 хвилин.

На все приготування (окрім самого випікання) ви потратите максимум 15 хвилин. Також ми розповідали, як приготувати апетитні сирні пончики.

Теги:
#Рецепт #Яблука #Десерт #Тісто