Смачний десерт за 15 хвилин: найпростіший рецепт ароматних солодощів (відео)

Апетитні яблучні кільця

Яблуко — це фрукт, який відкриває величезну кількість можливостей для приготування смакоти. Ми ділились рецептом пирога "Невидимка". Тепер розповімо, як приготувати з них найпростіший десерт.

Кухар і кулінарний блогер Ектор Хіменес-Браво розповів, як приготувати апетитні яблучні кільця. Це ідеальний варіант, якщо у вас є яблука, а в морозильній камері — листкове тісто.

Інгредієнти:

Яблука — 3 шт (близько 300 г);

Борошно — 150 г;

Листкове тісто — 250 г;

Жовток — 1 шт;

Коричневий цукор — 50 г;

Кориця — 1 ч.л.

Спосіб приготування:

Яблука потрібно порізати кільцями товщиною приблизно 1 сантиметр. Потім вирізати серцевину круглою формою або ножем. Одразу вмикаємо духовку — нехай розігрівається. Робочу поверхню присипати борошном і розкатати тісто. Потім його потрібно порізати на смужки. Яблука потрібно обгорнути смужками тіста. Викласти заготовки на деко, застелене пергаментом, змастити жовтком, посипати сумішшю цукру і кориці. Ставимо деко з майбутнім десертом в розігріту духовку. Запікаємо до готовності, орієнтовно 10-15 хвилин.

На все приготування (окрім самого випікання) ви потратите максимум 15 хвилин. Також ми розповідали, як приготувати апетитні сирні пончики.