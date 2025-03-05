Смачний десерт за 15 хвилин: найпростіший рецепт ароматних солодощів (відео)
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Апетитні яблучні кільця
Яблуко — це фрукт, який відкриває величезну кількість можливостей для приготування смакоти. Ми ділились рецептом пирога "Невидимка". Тепер розповімо, як приготувати з них найпростіший десерт.
Кухар і кулінарний блогер Ектор Хіменес-Браво розповів, як приготувати апетитні яблучні кільця. Це ідеальний варіант, якщо у вас є яблука, а в морозильній камері — листкове тісто.
Інгредієнти:
- Яблука — 3 шт (близько 300 г);
- Борошно — 150 г;
- Листкове тісто — 250 г;
- Жовток — 1 шт;
- Коричневий цукор — 50 г;
- Кориця — 1 ч.л.
Спосіб приготування:
- Яблука потрібно порізати кільцями товщиною приблизно 1 сантиметр. Потім вирізати серцевину круглою формою або ножем.
- Одразу вмикаємо духовку — нехай розігрівається. Робочу поверхню присипати борошном і розкатати тісто. Потім його потрібно порізати на смужки.
- Яблука потрібно обгорнути смужками тіста. Викласти заготовки на деко, застелене пергаментом, змастити жовтком, посипати сумішшю цукру і кориці.
- Ставимо деко з майбутнім десертом в розігріту духовку. Запікаємо до готовності, орієнтовно 10-15 хвилин.
На все приготування (окрім самого випікання) ви потратите максимум 15 хвилин. Також ми розповідали, як приготувати апетитні сирні пончики.