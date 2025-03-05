Вкусный десерт за 15 минут: самый простой рецепт ароматных сладостей (видео)

Аппетитные яблочные кольца

Яблоко – это фрукт, который открывает множество возможностей для приготовления вкусности. Мы делились рецептом пирога "Невидимка". Теперь расскажем, как приготовить из них самый простой десерт.

Повар и кулинарный блоггер Эктор Хименес-Браво рассказал, как приготовить аппетитные яблочные кольца. Это идеальный вариант, если у вас есть яблоки, а в морозильной камере – слоеное тесто.

Ингредиенты:

Яблоки – 3 шт (около 300 г);

Мука – 150 г;

Слоеное тесто — 250 г;

Желток – 1 шт;

Коричневый сахар – 50 г;

Корица – 1 ч.л.

Способ приготовления:

Яблоки нужно нарезать кольцами толщиной примерно 1 сантиметр. Затем вырезать сердцевину круглой формой или ножом. Сразу включаем духовку – пусть разогревается. Рабочую поверхность присыпать мукой и раскатать тесто. Затем его нужно порезать на полоски. Яблоки нужно обернуть полосками теста. Выложить заготовки на противень, застеленный пергаментом, смазать желтком, посыпать смесью сахара и корицы. Ставим противень с будущим десертом в разогретую духовку. Запекаем до готовности, ориентировочно 10-15 минут.

На все приготовление (кроме самого выпечки) вы потратите максимум 15 минут. Также мы рассказывали, как приготовить аппетитные творожные пончики.