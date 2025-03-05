Дуже ніжна сирна запіканка: десерт, який може стати сніданком (відео)

Ця запіканка проста у приготуванні

З кисломолочного сиру можна приготувати чимало смачних страв. Ми розповідали, як посмажити апетитні пончики. Тепер ділимось рецептом смачної та ситної солодкої запіканки.

Рецепт простий, але напрочуд вдалий. Ним поділилась кулінарна блогерка під ніком lyudakryanga.

Інгредієнти:

Кисломолочний сир у брикетах – 500-550 г

Яйця – 2 шт.

Манна крупа – 4 ст. л.

Цукор – 3 ст. л.

Сметана – 3 ст. л.

Родзинки – 30 г

Спосіб приготування:

У мисці змішайте разом сир, яйця, цукор та сметану. Додайте манку. Якщо кисломолочний сир грудочками, пробийте масу блендером до однорідності. Додайте родзинки і ще раз перемішайте. Перекладіть сирну масу у форму для випікання. Якщо форма металева, її можна змастити вершковим маслом. Поставте у заздалегідь розігріту духовку. Випікайте при температурі 160°C протягом 60 хвилин.

Дайте десерту трохи часу на те, щоб стабілізуватись. Це дуже важливий етап. Коли запіканка трохи охолоне у формі, її можна буде нарізати порційними шматочками. Також ми ділились рецептом лінивих чебуреків.