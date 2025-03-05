Укр

Очень нежная творожная запеканка: десерт, который может стать завтраком (видео)

Автор
Мария Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Очень вкусный десерт Новость обновлена 05 марта 2025, 17:53
Очень вкусный десерт. Фото Скриншот из видео

Эта запеканка проста в приготовлении

Из самого обычного творога можно приготовить немало вкусных блюд. Мы рассказывали, как пожарить аппетитные пончики. Теперь делимся рецептом вкусной и сытной сладкой запеканки.

Рецепт простой, но удивительно удачный. Им поделилась кулинарная блоггерша под ником lyudakryanga.

Ингредиенты:

  • Творог в брикетах – 500-550 г
  • Яйца – 2 шт.
  • Манная крупа – 4 ст. л.
  • Сахар – 3 ст. л.
  • Сметана – 3 ст. л.
  • Изюм – 30 г

Способ приготовления:

  1. В миске смешайте вместе творог, яйца, сахар и сметану. Добавьте манку.
  2. Если творог вам попался с комочками, пробейте массу блендером до однородности. Когда маса станет однородной, добавьте изюм и еще раз перемешайте.
  3. Переложите творожную массу в форму для выпечки. Если форма металлическая, ее можно смазать сливочным маслом.
  4. Поставьте в предварительно разогретую духовку. Выпекайте при температуре 160°C в течение 60 минут.

Дайте десерту немного времени, чтобы стабилизироваться. Это очень важный этап. Когда запеканка немного охладится в форме, ее можно будет нарезать порционными кусочками. Также мы делились рецептом ленивых чебуреков.

Теги:
#Рецепт #Сыр #Десерт #Запеканка