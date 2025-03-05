Очень нежная творожная запеканка: десерт, который может стать завтраком (видео)

Эта запеканка проста в приготовлении

Из самого обычного творога можно приготовить немало вкусных блюд. Мы рассказывали, как пожарить аппетитные пончики. Теперь делимся рецептом вкусной и сытной сладкой запеканки.

Рецепт простой, но удивительно удачный. Им поделилась кулинарная блоггерша под ником lyudakryanga.

Ингредиенты:

Творог в брикетах – 500-550 г

Яйца – 2 шт.

Манная крупа – 4 ст. л.

Сахар – 3 ст. л.

Сметана – 3 ст. л.

Изюм – 30 г

Способ приготовления:

В миске смешайте вместе творог, яйца, сахар и сметану. Добавьте манку. Если творог вам попался с комочками, пробейте массу блендером до однородности. Когда маса станет однородной, добавьте изюм и еще раз перемешайте. Переложите творожную массу в форму для выпечки. Если форма металлическая, ее можно смазать сливочным маслом. Поставьте в предварительно разогретую духовку. Выпекайте при температуре 160°C в течение 60 минут.

Дайте десерту немного времени, чтобы стабилизироваться. Это очень важный этап. Когда запеканка немного охладится в форме, ее можно будет нарезать порционными кусочками. Также мы делились рецептом ленивых чебуреков.