Очень нежная творожная запеканка: десерт, который может стать завтраком (видео)
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Эта запеканка проста в приготовлении
Из самого обычного творога можно приготовить немало вкусных блюд. Мы рассказывали, как пожарить аппетитные пончики. Теперь делимся рецептом вкусной и сытной сладкой запеканки.
Рецепт простой, но удивительно удачный. Им поделилась кулинарная блоггерша под ником lyudakryanga.
Ингредиенты:
- Творог в брикетах – 500-550 г
- Яйца – 2 шт.
- Манная крупа – 4 ст. л.
- Сахар – 3 ст. л.
- Сметана – 3 ст. л.
- Изюм – 30 г
Способ приготовления:
- В миске смешайте вместе творог, яйца, сахар и сметану. Добавьте манку.
- Если творог вам попался с комочками, пробейте массу блендером до однородности. Когда маса станет однородной, добавьте изюм и еще раз перемешайте.
- Переложите творожную массу в форму для выпечки. Если форма металлическая, ее можно смазать сливочным маслом.
- Поставьте в предварительно разогретую духовку. Выпекайте при температуре 160°C в течение 60 минут.
Дайте десерту немного времени, чтобы стабилизироваться. Это очень важный этап. Когда запеканка немного охладится в форме, ее можно будет нарезать порционными кусочками. Также мы делились рецептом ленивых чебуреков.