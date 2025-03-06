Такий сирник ви ще не куштували: як його приготувати з шоколадом та вишнею (відео)

Цей десерт миттю зникне зі столу

Кисломолочний сир – один із найпопулярніших продуктів, який можна знайти майже на кожній кухні. Його люблять за корисність, ніжний смак і універсальність. З нього готують запіканки, сирники або просто насолоджуються у чистому вигляді.

Але якщо хочеться чогось справді особливого, спробуйте приготувати шоколадний сирник із вишнею. Поєднання ніжного шоколадного тіста, вершкової структури сиру та легкої кислинки вишні створює ідеальний баланс смаків. Це десерт, який підкорює з першого шматочка, інформують на Instagram-сторінці "valya__saenko".

Як приготувати шоколадний сирник з вишнею

Інгредієнти:

кисломолочний сир — 700 г;

цукор — 100 г;

яйця — 4 шт.;

крохмаль кукурудзяний — 20 г;

розпушувач — 1 ч. л.;

масло вершкове — 100 г;

какао темне — 25 г;

шоколад чорний — 100 г

Для начинки:

вишня — 300 г;

цукор — 70 г;

крохмаль кукурудзяний 15 г;

Для глазурі:

шоколад — 150 г;

вершки або молоко — 30 г (може знадобитись більше, залежить від % какао в шоколаді)

Спосіб приготування:

1.Шоколад з маслом розтопити на водяній бані.

2.Змішати сир, яйця, цукор, какао, крохмаль, розпушувач, шоколад, перебити блендером.

3.Для приготування начинки до вишні додати цукор, поставити на вогонь, довести до кипіння.

4.Додати крохмаль, розведений у холодній воді, перемішати, зняти з вогню.

5.Викласти у форму з пергаментом частину сирного тіста, в середину покласти вишневу начинку і зверху знову тісто.

6.Запікати у заздалегідь розігрітій до 180 градусів духовці приблизно годину та 20 хвилин. Дістати та залишити охолонути.

7.Після охолодження покрити шоколадною глазурʼю.