Такой сырник вы еще не пробовали: как его приготовить с шоколадом и вишней (видео)
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Этот десерт мгновенно исчезнет со стола
Творог – один из самых популярных продуктов, которые можно найти почти на каждой кухне. Его любят за полезность, нежный вкус и универсальность. Из него готовят запеканки, сырники или просто наслаждаются в чистом виде.
Но если хочется чего-то особенного, попробуйте приготовить шоколадный сырник с вишней. Сочетание нежного шоколадного теста, сливочной структуры творога и легкой кислинки вишни создает идеальный баланс вкусов. Это десерт, покоряемый с первого кусочка, информируют на Instagram-странице "valya__saenko".
Как приготовить шоколадный сырник с вишней
Ингредиенты:
- творог — 700 г;
- сахар — 100 г;
- яйца — 4 шт.;
- крахмал кукурузный — 20 г;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- масло сливочное — 100 г;
- какао темное – 25 г;
- шоколад черный — 100 г
Для начинки:
- вишня – 300 г;
- сахар — 70 г;
- крахмал кукурузный 15 г;
Для глазури:
- шоколад – 150 г;
- сливки или молоко – 30 г (может понадобиться больше, зависит от % какао в шоколаде)
Способ приготовления:
1.Шоколад с маслом растопить на водяной бане.
2.Смешать творог, яйца, сахар, какао, крахмал, разрыхлитель, шоколад, перебить блендером.
3.Для приготовления начинки к вишне добавить сахар, поставить на огонь, довести до кипения.
4.Добавить крахмал, разведенный в холодной воде, перемешать, снять с огня.
5.Выложить в форму с пергаментом часть сырного теста, внутрь положить вишневую начинку и сверху снова тесто.
6. Запекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке примерно час и 20 минут. Достать и оставить остыть.
7. После охлаждения покрыть шоколадной глазурью.