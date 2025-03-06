Такой сырник вы еще не пробовали: как его приготовить с шоколадом и вишней (видео)

Этот десерт мгновенно исчезнет со стола

Творог – один из самых популярных продуктов, которые можно найти почти на каждой кухне. Его любят за полезность, нежный вкус и универсальность. Из него готовят запеканки, сырники или просто наслаждаются в чистом виде.

Но если хочется чего-то особенного, попробуйте приготовить шоколадный сырник с вишней. Сочетание нежного шоколадного теста, сливочной структуры творога и легкой кислинки вишни создает идеальный баланс вкусов. Это десерт, покоряемый с первого кусочка, информируют на Instagram-странице "valya__saenko".

Как приготовить шоколадный сырник с вишней

Ингредиенты:

творог — 700 г;

сахар — 100 г;

яйца — 4 шт.;

крахмал кукурузный — 20 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

масло сливочное — 100 г;

какао темное – 25 г;

шоколад черный — 100 г

Для начинки:

вишня – 300 г;

сахар — 70 г;

крахмал кукурузный 15 г;

Для глазури:

шоколад – 150 г;

сливки или молоко – 30 г (может понадобиться больше, зависит от % какао в шоколаде)

Способ приготовления:

1.Шоколад с маслом растопить на водяной бане.

2.Смешать творог, яйца, сахар, какао, крахмал, разрыхлитель, шоколад, перебить блендером.

3.Для приготовления начинки к вишне добавить сахар, поставить на огонь, довести до кипения.

4.Добавить крахмал, разведенный в холодной воде, перемешать, снять с огня.

5.Выложить в форму с пергаментом часть сырного теста, внутрь положить вишневую начинку и сверху снова тесто.

6. Запекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке примерно час и 20 минут. Достать и оставить остыть.

7. После охлаждения покрыть шоколадной глазурью.