Ніжна риба, ароматні овочі та насичений маринад: ідеальне поєднання смаку (відео)

Неймовірно смачно, швидко, соковито, апетитно

Риба – це чудова ідея для легкої та корисної вечері. Вона швидко готується, добре поєднується з овочами, спеціями та соусами, а ще багата на білок і корисні жири.

Часто господині обирають скумбрію, хек чи дорадо, адже ці види риби доступні й смачні. Але сьогодні ми пропонуємо спробувати сибас – ніжний, ароматний і витончений. Він має делікатний смак, який чудово розкривається під час запікання. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "top_havchik_".

Як приготувати сибас з овочами

Інгредієнти:

сибас — 1 шт.;

цибуля-порей — 1 шт.;

морква — 1-2 шт.;

лимон — 0,5 шт.;

Для маринаду:

сік лимону — 0,5 шт.;

мед — 1 ч. л.;

соус теріякі — 2 ст. л.;

гірчиця — 1 ст. л.;

оливкова олія — 2 ст. л.;

Спосіб приготування:

1.Для приготування маринаду змішати лимонний сік, мед, соус теріякі, гірчицю та оливкову олію.

2.На рибці зробити кілька надрізів на шкірці та добре змастити маринадом. Вставити в розрізи скибочки лимона.

3.Нарізати цибулю півкільцями та моркву кільцями.

4.Викласти овочі на дно форми для запікання, зверху покласти рибу.

5.Запікати у заздалегідь розігрітій до 180°C духовці близько 25-30 хвилин. Краще рибу накрити фольгою та за 10 хвилин зняти, щоб риба підрум'янилась.

6.Подавайте зі свіжими овочами або улюбленим гарніром.