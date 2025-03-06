Ніжна риба, ароматні овочі та насичений маринад: ідеальне поєднання смаку (відео)
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Неймовірно смачно, швидко, соковито, апетитно
Риба – це чудова ідея для легкої та корисної вечері. Вона швидко готується, добре поєднується з овочами, спеціями та соусами, а ще багата на білок і корисні жири.
Часто господині обирають скумбрію, хек чи дорадо, адже ці види риби доступні й смачні. Але сьогодні ми пропонуємо спробувати сибас – ніжний, ароматний і витончений. Він має делікатний смак, який чудово розкривається під час запікання. Рецептом смакоти з нами поділилися на Instagram-сторінці "top_havchik_".
Як приготувати сибас з овочами
Інгредієнти:
- сибас — 1 шт.;
- цибуля-порей — 1 шт.;
- морква — 1-2 шт.;
- лимон — 0,5 шт.;
Для маринаду:
- сік лимону — 0,5 шт.;
- мед — 1 ч. л.;
- соус теріякі — 2 ст. л.;
- гірчиця — 1 ст. л.;
- оливкова олія — 2 ст. л.;
Спосіб приготування:
1.Для приготування маринаду змішати лимонний сік, мед, соус теріякі, гірчицю та оливкову олію.
2.На рибці зробити кілька надрізів на шкірці та добре змастити маринадом. Вставити в розрізи скибочки лимона.
3.Нарізати цибулю півкільцями та моркву кільцями.
4.Викласти овочі на дно форми для запікання, зверху покласти рибу.
5.Запікати у заздалегідь розігрітій до 180°C духовці близько 25-30 хвилин. Краще рибу накрити фольгою та за 10 хвилин зняти, щоб риба підрум'янилась.
6.Подавайте зі свіжими овочами або улюбленим гарніром.