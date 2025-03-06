Нежная рыба, ароматные овощи и насыщенный маринад: идеальное сочетание вкуса (видео)

Невероятно вкусно, быстро, сочно, аппетитно

Рыба – это отличная идея для легкого и полезного ужина. Она быстро готовится, хорошо сочетается с овощами, специями и соусами, а еще богата белоком и полезными жирами.

Часто хозяйки выбирают скумбрию, хек или дорадо, ведь эти виды рыбы доступны и вкусны. Но сегодня мы предлагаем попробовать сибас – нежный, ароматный и утонченный. Он обладает деликатным вкусом, который прекрасно раскрывается во время запекания. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "top_havchik_".

Как приготовить сибас с овощами

Ингредиенты:

сибас — 1 шт.;

лук-порей – 1 шт.;

морковь — 1-2 шт.;

лимон – 0,5 шт.;

Для маринада:

сок лимона – 0,5 шт.;

мед – 1 ч. л.;

соус терияки – 2 ст. л.;

горчица — 1 ст. л.;

оливковое масло – 2 ст. л.;

Способ приготовления:

1.Для приготовления маринада смешать лимонный сок, мед, соус терияки, горчицу и оливковое масло.

2.На рыбке сделать несколько надрезов на кожуре и хорошо смазать маринадом. Вставить в разрезы ломтики лимона.

3.Нарезать лук полукольцами и морковь кольцами.

4.Выложить овощи на дно формы для запекания, сверху положить рыбу.

5. Запекать в предварительно разогретой до 180°C духовке около 25-30 минут. Лучше рыбу накрыть фольгой и через 10 минут снять, чтобы рыба подрумянилась.

6.Подавайте со свежими овощами или любимым гарниром.