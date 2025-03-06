Нежная рыба, ароматные овощи и насыщенный маринад: идеальное сочетание вкуса (видео)
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Невероятно вкусно, быстро, сочно, аппетитно
Рыба – это отличная идея для легкого и полезного ужина. Она быстро готовится, хорошо сочетается с овощами, специями и соусами, а еще богата белоком и полезными жирами.
Часто хозяйки выбирают скумбрию, хек или дорадо, ведь эти виды рыбы доступны и вкусны. Но сегодня мы предлагаем попробовать сибас – нежный, ароматный и утонченный. Он обладает деликатным вкусом, который прекрасно раскрывается во время запекания. Рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "top_havchik_".
Как приготовить сибас с овощами
Ингредиенты:
- сибас — 1 шт.;
- лук-порей – 1 шт.;
- морковь — 1-2 шт.;
- лимон – 0,5 шт.;
Для маринада:
- сок лимона – 0,5 шт.;
- мед – 1 ч. л.;
- соус терияки – 2 ст. л.;
- горчица — 1 ст. л.;
- оливковое масло – 2 ст. л.;
Способ приготовления:
1.Для приготовления маринада смешать лимонный сок, мед, соус терияки, горчицу и оливковое масло.
2.На рыбке сделать несколько надрезов на кожуре и хорошо смазать маринадом. Вставить в разрезы ломтики лимона.
3.Нарезать лук полукольцами и морковь кольцами.
4.Выложить овощи на дно формы для запекания, сверху положить рыбу.
5. Запекать в предварительно разогретой до 180°C духовке около 25-30 минут. Лучше рыбу накрыть фольгой и через 10 минут снять, чтобы рыба подрумянилась.
6.Подавайте со свежими овощами или любимым гарниром.