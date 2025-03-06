Такий борщ запам'ятають усі та попросять добавки: як приготувати традиційну страву "з димком" (відео)

Додавання чорносливу надає борщу ще більш насиченого та неперевершеного смаку

Борщ – це справжній символ української кухні, який здобув широку популярність завдяки своєму неповторному смаку. Існує безліч варіацій його приготування, адже кожен регіон має свої кулінарні традиції та використовує різні інгредієнти. Саме тому кожен рецепт борщу особливий, з унікальним ароматом і смаковими відтінками. Деякі господині навіть заздалегідь готують та консервують борщову заправку, щоб значно скоротити час на приготування страви.

Сьогодні ми хочемо поділитися незвичайним рецептом борщу, який має свій "секретний" інгредієнт. Додавання чорносливу надає страві особливого смаку, немов вона щойно з печі, про що розповідають на YouTube-каналі "Готуємо з Лесею Піжик".

Як приготувати борщ з чорносливом

Інгредієнти на (на 5 л):

Бульйон:

вода — 4 л;

курячі стегна (інше м’ясо) — 600 г;

картопля — 400 г;

капуста — 400 г;

чорнослив — 200 г;

цибуля — 200 г;

квасоля — 150 г;

часник — 30 г;

сіль — за смаком;

зелень — 30 г або за смаком;

спеції (мелена паприка, чорний перець, мелений коріандр) — за смаком;

лавровий лист — 3-4 шт.;

Засмажка:

буряк — 300 г;

морква — 250 г;

цибуля — 150 г;

сметана — 150 г;

томатна паста — 150 г;

олія — 30 г;

часник — 20 г;

Спосіб приготування:

1.М'ясо промити, залити водою, щоб вона покрила м'ясо, проварити на великому вогні.

2.Воду злити, залити новою водою, додати цілу цибулину та морквину, лавровий лист, перець горошком, часник, зварити бульйон, знімаючи піну та в кінці видаливши овочі та спеції.

3.Квасолю заздалегідь замочити та окремо варити протягом 25 хвилин.

4.Картоплю нарізати кубиками.

5.Капусту нашаткувати.

6.Для засмажки овочі почистити.

7.Цибулю нарізати кубиками.

8.Моркву натерти на великій тертці.

9.Буряк натерти на великій тертці.

10.Часник видавити через прес.

11.Обсмажити овочі на розігрітій з олією сковороді до готовності.

12.В кінці додати до них сметану, томатну пасту, сіль та спеції.

13.М'ясо з бульйону вийняти, бульйон процідити, закип'ятити, додати картоплю, капусту та чорнослив, знову довести до кипіння.

14.За 15 хвилин додати готову квасолю та засмажку.

15.З м'яса зняти шкірку, звільнити від кісточки, додати до борщу, довести до кипіння та вимкнути.

16.В кінці до борщу додати зелень.