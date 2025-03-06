Такой борщ запомнят все и попросят добавки: как приготовить традиционное блюдо "с дымком" (видео)

Добавление чернослива придает борщу еще более насыщенный и непревзойденный вкус

Борщ – это настоящий символ украинской кухни, получивший широкую популярность благодаря своему неповторимому вкусу. Существует множество вариаций его приготовления, ведь у каждого региона есть свои кулинарные традиции и используются различные ингредиенты. Поэтому каждый рецепт борща особенный, с уникальным ароматом и вкусовыми оттенками. Некоторые хозяйки даже заранее готовят и консервируют борщевую заправку, чтобы значительно сократить время приготовления блюда.

Сегодня мы хотим поделиться необычным рецептом борща, имеющего свой "секретный" ингредиент. Добавление чернослива придает блюду особый вкус, словно оно только из печи, о чем рассказывают на YouTube-канале "Готовим с Лесей Пижик".

Как приготовить борщ с черносливом

Ингредиенты на (на 5 л):

Бульон:

вода — 4 л;

куриные бедра (другое мясо) — 600 г;

картофель — 400 г;

капуста — 400 г;

чернослив – 200 г;

лук — 200 г;

фасоль — 150 г;

чеснок – 30 г;

соль – по вкусу;

зелень – 30 г или по вкусу;

специи (молотая паприка, черный перец, молотый кориандр) — по вкусу;

лавровый лист – 3-4 шт.;

Зажарка:

свекла — 300 г;

морковь — 250 г;

лук — 150 г;

сметана — 150 г;

томатная паста — 150 г;

масло – 30 г;

чеснок – 20 г;

Способ приготовления:

1.Мясо промыть, залить водой, чтобы она покрыла мясо, проварить на большом огне.

2.Воду слить, залить новой водой, добавить целую луковицу и морковку, лавровый лист, перец горошком, чеснок, сварить бульон, снимая пену и в конце удалив овощи и специи.

3.Фасоль заранее замочить и отдельно варить в течение 25 минут.

4.Картофель нарезать кубиками.

5.Капусту нашинковать.

6.Для зажарки овощи почистить.

7.Лук нарезать кубиками.

8.Морковь натереть на большой терке.

9.Свеклу натереть на большой терке.

10.Часник выдавить через пресс.

11.Обжарить овощи на разогретой с маслом сковороде до готовности.

12.В конце добавить к ним сметану, томатную пасту, соль и специи.

13.Мясо из бульона вынуть, бульон процедить, вскипятить, добавить картофель, капусту и чернослив, снова довести до кипения.

14.За 15 минут добавить готовую фасоль и поджарку.

15.С мяса снять кожуру, освободить от косточки, добавить к борщу, довести до кипения и выключить.

16.В конце к борщу добавить зелень.