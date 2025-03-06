Блогер показав, як приготувати той самий Львівський сирник: фантастичний смак (відео)
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Як приготувати розкішний десерт
З кисломолочного сиру можна приготувати чимало смачненького до кави чи чаю. Ми розповідали, як приготувати сирні пончики. Тепер поділимось рецептом розкішного десерту — того самого Львівського сирника, який можна скуштувати у кав’ярнях міста Лева.
Рецептом у своєму відео поділився кулінарний блогер Юрій Потурай. Десерт виходить дуже смачним, він має ніжну текстуру всередині, а зовні — шар шоколаду.
Інгредієнти:
- 1 кг кисломолочного сиру
- 4 яйця
- 150 грамів білого йогурту або сметани
- 60 грамів масла
- 40 грамів крохмалю
- 130-150 грамів цукру
- ванільний екстракт за бажанням
- шоколад
Спосіб приготування:
- Кисломолочний сир перетираємо через сито. Туди додаємо ваніль, йогурт, цукор, масло та яйця.
- Перебиваємо усе блендером та просіюємо у масу крохмаль. Знову перебиваємо. Ціль — отримати гладку, однорідну консистенцію.
- Сирну масу викладаємо у форму для запікання, застелену пергаментом. Ставимо у розігріту духовку, на дно якої ставимо деко з водою.
- Час випікання становить приблизно 30 хвилин. Готовий сирник обов’язково залишити в духовці до повного охолодження.
Перед подачею сирник потрібно перевернути догори дном та полити розтопленим шоколадом. Також ми розповідали, як приготувати яблучний пиріг "Невидимка".