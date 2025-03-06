Блогер показав, як приготувати той самий Львівський сирник: фантастичний смак (відео)

Як приготувати розкішний десерт

З кисломолочного сиру можна приготувати чимало смачненького до кави чи чаю. Ми розповідали, як приготувати сирні пончики. Тепер поділимось рецептом розкішного десерту — того самого Львівського сирника, який можна скуштувати у кав’ярнях міста Лева.

Рецептом у своєму відео поділився кулінарний блогер Юрій Потурай. Десерт виходить дуже смачним, він має ніжну текстуру всередині, а зовні — шар шоколаду.

Інгредієнти:

1 кг кисломолочного сиру

4 яйця

150 грамів білого йогурту або сметани

60 грамів масла

40 грамів крохмалю

130-150 грамів цукру

ванільний екстракт за бажанням

шоколад

Спосіб приготування:

Кисломолочний сир перетираємо через сито. Туди додаємо ваніль, йогурт, цукор, масло та яйця. Перебиваємо усе блендером та просіюємо у масу крохмаль. Знову перебиваємо. Ціль — отримати гладку, однорідну консистенцію. Сирну масу викладаємо у форму для запікання, застелену пергаментом. Ставимо у розігріту духовку, на дно якої ставимо деко з водою. Час випікання становить приблизно 30 хвилин. Готовий сирник обов’язково залишити в духовці до повного охолодження.

Перед подачею сирник потрібно перевернути догори дном та полити розтопленим шоколадом. Також ми розповідали, як приготувати яблучний пиріг "Невидимка".