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Блогер показал, как приготовить тот самый Львовский сырник: фантастический вкус (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Рецепт аппетитной творожной выпечки
Рецепт аппетитной творожной выпечки. Фото thegard.city

Как приготовить роскошный десерт

Из творога можно приготовить много вкусненького к кофе или чаю. Мы рассказывали, как приготовить творожные пончики. Теперь поделимся рецептом роскошного десерта — того самого Львовского сырника, который можно отведать в кафе города Льва.

Рецептом в своем видео поделился кулинарный блоггер Юрий Потурай. Десерт получается очень вкусным, у него нежная текстура внутри, а снаружи — слой шоколада.

Ингредиенты:

  • 1 кг творога
  • 4 яйца
  • 150 граммов белого йогурта или сметаны
  • 60 граммов масла
  • 40 граммов крахмала
  • 130-150 граммов сахара
  • ванильный экстракт по желанию
  • шоколад

Способ приготовления:

  1. Творог перетираем через сито. Туда добавляем ваниль, йогурт, сахар, масло и яйца.
  2. Перебиваем все блендером и просеиваем в массу крахмал. Снова перебиваем. Цель – получить гладкую, однородную консистенцию.
  3. Сырную массу выкладываем в форму для запекания, застеленную пергаментом. Ставим в разогретую духовку, на дно которой ставим противень с водой.
  4. Время выпекания составляет около 30 минут. Готовый сырник обязательно оставить в духовке до полного охлаждения.

Перед подачей сырника нужно перевернуть его вверх дном и полить растопленным шоколадом. Также мы рассказывали, как приготовить яблочный пирог "Невидимка".

Теги:
#Рецепт #Шоколад #Десерт #Сырник