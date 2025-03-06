Блогер показал, как приготовить тот самый Львовский сырник: фантастический вкус (видео)
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Как приготовить роскошный десерт
Из творога можно приготовить много вкусненького к кофе или чаю. Мы рассказывали, как приготовить творожные пончики. Теперь поделимся рецептом роскошного десерта — того самого Львовского сырника, который можно отведать в кафе города Льва.
Рецептом в своем видео поделился кулинарный блоггер Юрий Потурай. Десерт получается очень вкусным, у него нежная текстура внутри, а снаружи — слой шоколада.
Ингредиенты:
- 1 кг творога
- 4 яйца
- 150 граммов белого йогурта или сметаны
- 60 граммов масла
- 40 граммов крахмала
- 130-150 граммов сахара
- ванильный экстракт по желанию
- шоколад
Способ приготовления:
- Творог перетираем через сито. Туда добавляем ваниль, йогурт, сахар, масло и яйца.
- Перебиваем все блендером и просеиваем в массу крахмал. Снова перебиваем. Цель – получить гладкую, однородную консистенцию.
- Сырную массу выкладываем в форму для запекания, застеленную пергаментом. Ставим в разогретую духовку, на дно которой ставим противень с водой.
- Время выпекания составляет около 30 минут. Готовый сырник обязательно оставить в духовке до полного охлаждения.
Перед подачей сырника нужно перевернуть его вверх дном и полить растопленным шоколадом. Также мы рассказывали, как приготовить яблочный пирог "Невидимка".