Блогер показал, как приготовить тот самый Львовский сырник: фантастический вкус (видео)

Как приготовить роскошный десерт

Из творога можно приготовить много вкусненького к кофе или чаю. Мы рассказывали, как приготовить творожные пончики. Теперь поделимся рецептом роскошного десерта — того самого Львовского сырника, который можно отведать в кафе города Льва.

Рецептом в своем видео поделился кулинарный блоггер Юрий Потурай. Десерт получается очень вкусным, у него нежная текстура внутри, а снаружи — слой шоколада.

Ингредиенты:

1 кг творога

4 яйца

150 граммов белого йогурта или сметаны

60 граммов масла

40 граммов крахмала

130-150 граммов сахара

ванильный экстракт по желанию

шоколад

Способ приготовления:

Творог перетираем через сито. Туда добавляем ваниль, йогурт, сахар, масло и яйца. Перебиваем все блендером и просеиваем в массу крахмал. Снова перебиваем. Цель – получить гладкую, однородную консистенцию. Сырную массу выкладываем в форму для запекания, застеленную пергаментом. Ставим в разогретую духовку, на дно которой ставим противень с водой. Время выпекания составляет около 30 минут. Готовый сырник обязательно оставить в духовке до полного охлаждения.

Перед подачей сырника нужно перевернуть его вверх дном и полить растопленным шоколадом. Также мы рассказывали, как приготовить яблочный пирог "Невидимка".