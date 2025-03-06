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Якщо вдома є кефір і трохи манки, приготуйте цей неймовірний пиріг: дуже простий рецепт (відео)

Автор
Марія Дума
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Автор
Чудова домашня випічка до чаю
Чудова домашня випічка до чаю. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Рецепт смачного манника

Щоб приготувати щось смачненьке до чаю, не обов’язково використовувати лише складні та дорогі інгредієнти. Ми розповідали, як посмажити апетитні пончики з кисломолочного сиру. А тепер поділимось рецептом ніжного манника.

Він дуже виручить, якщо хочеться солоденького, а вдома є кефір і трохи манки. Рецептом поділилась кулінарна блогерка під ніком tanyushina.

Інгредієнти:

  • 400 г кефіру
  • 300 г манки
  • 2 яйця
  • 100 г масла (або олії)
  • 150 г цукру
  • 1 ч. л. соди
  • дрібка солі
  • пакетик ванільного цукру

Спосіб приготування:

  1. Перш за все, беремо миску, в якій буде зручно замішувати тісто, і змішуємо в ній манку з кефіром. Цю суміш потрібно залишити на 15 хвилин — щоб манка набухла.
  2. Окремо масло збити з цукром, ванільним цукром і сіллю. До одному додаємо яйця, щоразу перемішуючи, потім всипаємо соду.
  3. Додаємо манку з кефіром і перемішуємо до однорідності. Викладаємо тісто в форму, змащену маслом або застелену пергаментом.
  4. Ставимо у духовку, заздалегідь розігріту до 180 градусів. Час випікання становить 35-40 хвилин.

Коли готовий манник трохи вистигне, посипаємо його пудрою (або поливаємо медом чи сиропом). Також ми розповідали, як приготувати чудовий яблучний пиріг.

Теги:
#Рецепт #Пиріг #Випічка #Манна крупа