Якщо вдома є кефір і трохи манки, приготуйте цей неймовірний пиріг: дуже простий рецепт (відео)
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Рецепт смачного манника
Щоб приготувати щось смачненьке до чаю, не обов’язково використовувати лише складні та дорогі інгредієнти. Ми розповідали, як посмажити апетитні пончики з кисломолочного сиру. А тепер поділимось рецептом ніжного манника.
Він дуже виручить, якщо хочеться солоденького, а вдома є кефір і трохи манки. Рецептом поділилась кулінарна блогерка під ніком tanyushina.
Інгредієнти:
- 400 г кефіру
- 300 г манки
- 2 яйця
- 100 г масла (або олії)
- 150 г цукру
- 1 ч. л. соди
- дрібка солі
- пакетик ванільного цукру
Спосіб приготування:
- Перш за все, беремо миску, в якій буде зручно замішувати тісто, і змішуємо в ній манку з кефіром. Цю суміш потрібно залишити на 15 хвилин — щоб манка набухла.
- Окремо масло збити з цукром, ванільним цукром і сіллю. До одному додаємо яйця, щоразу перемішуючи, потім всипаємо соду.
- Додаємо манку з кефіром і перемішуємо до однорідності. Викладаємо тісто в форму, змащену маслом або застелену пергаментом.
- Ставимо у духовку, заздалегідь розігріту до 180 градусів. Час випікання становить 35-40 хвилин.
Коли готовий манник трохи вистигне, посипаємо його пудрою (або поливаємо медом чи сиропом). Також ми розповідали, як приготувати чудовий яблучний пиріг.