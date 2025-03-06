Якщо вдома є кефір і трохи манки, приготуйте цей неймовірний пиріг: дуже простий рецепт (відео)

Рецепт смачного манника

Щоб приготувати щось смачненьке до чаю, не обов’язково використовувати лише складні та дорогі інгредієнти. Ми розповідали, як посмажити апетитні пончики з кисломолочного сиру. А тепер поділимось рецептом ніжного манника.

Він дуже виручить, якщо хочеться солоденького, а вдома є кефір і трохи манки. Рецептом поділилась кулінарна блогерка під ніком tanyushina.

Інгредієнти:

400 г кефіру

300 г манки

2 яйця

100 г масла (або олії)

150 г цукру

1 ч. л. соди

дрібка солі

пакетик ванільного цукру

Спосіб приготування:

Перш за все, беремо миску, в якій буде зручно замішувати тісто, і змішуємо в ній манку з кефіром. Цю суміш потрібно залишити на 15 хвилин — щоб манка набухла. Окремо масло збити з цукром, ванільним цукром і сіллю. До одному додаємо яйця, щоразу перемішуючи, потім всипаємо соду. Додаємо манку з кефіром і перемішуємо до однорідності. Викладаємо тісто в форму, змащену маслом або застелену пергаментом. Ставимо у духовку, заздалегідь розігріту до 180 градусів. Час випікання становить 35-40 хвилин.

Коли готовий манник трохи вистигне, посипаємо його пудрою (або поливаємо медом чи сиропом). Також ми розповідали, як приготувати чудовий яблучний пиріг.