Укр

Если дома есть кефир и немного манки, приготовьте этот невероятный пирог: очень простой рецепт (видео)

Автор
Мария Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Великолепная домашняя выпечка к чаю
Великолепная домашняя выпечка к чаю. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Рецепт вкусного манника

Чтобы приготовить что-нибудь вкусненькое к чаю, не обязательно использовать только сложные и дорогие ингредиенты. Мы рассказывали, как пожарить аппетитные пончики из творога. А теперь поделимся рецептом нежного манника.

Он очень выручит, если хочется сладенького, а дома есть кефир и немного манки. Рецептом поделилась кулинарная блоггерша под ником tanyushina.

Ингредиенты:

  • 400 г кефира
  • 300 г манки
  • 2 яйца
  • 100 г масла (или масла)
  • 150 г сахара
  • 1 ч. л. соды
  • щепотка соли
  • пакетик ванильного сахара

Способ приготовления:

  1. Прежде всего, берём миску, в которой будет удобно замешивать тесто, и смешиваем в ней манку с кефиром. Эту смесь нужно оставить на 15 минут – чтобы манка набухла.
  2. Отдельно масло взбить с сахаром, ванильным сахаром и солью. К одному добавляем яйца, каждый раз перемешивая, затем всыпаем соду.
  3. Добавляем манку с кефиром и перемешиваем до однородности. Выкладываем тесто в форму, смазанную маслом или застеленную пергаментом.
  4. Ставим в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов. Время выпечки составляет 35-40 минут.

Когда готовый манник немного остынет, посыпаем его пудрой (или поливаем медом или сиропом). Также мы рассказывали, как приготовить отличный яблочный пирог.

Теги:
#Рецепт #Пирог #Выпечка #Манная крупа