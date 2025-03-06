Если дома есть кефир и немного манки, приготовьте этот невероятный пирог: очень простой рецепт (видео)

Рецепт вкусного манника

Чтобы приготовить что-нибудь вкусненькое к чаю, не обязательно использовать только сложные и дорогие ингредиенты. Мы рассказывали, как пожарить аппетитные пончики из творога. А теперь поделимся рецептом нежного манника.

Он очень выручит, если хочется сладенького, а дома есть кефир и немного манки. Рецептом поделилась кулинарная блоггерша под ником tanyushina.

Ингредиенты:

400 г кефира

300 г манки

2 яйца

100 г масла (или масла)

150 г сахара

1 ч. л. соды

щепотка соли

пакетик ванильного сахара

Способ приготовления:

Прежде всего, берём миску, в которой будет удобно замешивать тесто, и смешиваем в ней манку с кефиром. Эту смесь нужно оставить на 15 минут – чтобы манка набухла. Отдельно масло взбить с сахаром, ванильным сахаром и солью. К одному добавляем яйца, каждый раз перемешивая, затем всыпаем соду. Добавляем манку с кефиром и перемешиваем до однородности. Выкладываем тесто в форму, смазанную маслом или застеленную пергаментом. Ставим в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов. Время выпечки составляет 35-40 минут.

Когда готовый манник немного остынет, посыпаем его пудрой (или поливаем медом или сиропом). Также мы рассказывали, как приготовить отличный яблочный пирог.