Если дома есть кефир и немного манки, приготовьте этот невероятный пирог: очень простой рецепт (видео)
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Рецепт вкусного манника
Чтобы приготовить что-нибудь вкусненькое к чаю, не обязательно использовать только сложные и дорогие ингредиенты. Мы рассказывали, как пожарить аппетитные пончики из творога. А теперь поделимся рецептом нежного манника.
Он очень выручит, если хочется сладенького, а дома есть кефир и немного манки. Рецептом поделилась кулинарная блоггерша под ником tanyushina.
Ингредиенты:
- 400 г кефира
- 300 г манки
- 2 яйца
- 100 г масла (или масла)
- 150 г сахара
- 1 ч. л. соды
- щепотка соли
- пакетик ванильного сахара
Способ приготовления:
- Прежде всего, берём миску, в которой будет удобно замешивать тесто, и смешиваем в ней манку с кефиром. Эту смесь нужно оставить на 15 минут – чтобы манка набухла.
- Отдельно масло взбить с сахаром, ванильным сахаром и солью. К одному добавляем яйца, каждый раз перемешивая, затем всыпаем соду.
- Добавляем манку с кефиром и перемешиваем до однородности. Выкладываем тесто в форму, смазанную маслом или застеленную пергаментом.
- Ставим в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов. Время выпечки составляет 35-40 минут.
Когда готовый манник немного остынет, посыпаем его пудрой (или поливаем медом или сиропом). Также мы рассказывали, как приготовить отличный яблочный пирог.