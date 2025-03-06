Ароматна сочевиця в вершково-томатному соусі: цю ситну страву оцінять гурмани (відео)

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Сочевиця в ніжному вершково-томатному соусі — поживна і ароматна страва, яку можна подавати майже з будь-яким гарніром. За цим рецептом сочевиця виходить надзвичайно смачною та підійде не тільки для звичайного обіду, а навіть для того, щоб пригостити гостей. А якщо використовувати кокосове молоко – стане чудовим варіантом для пісного меню.

Пропонуємо приготувати цю сочевицю за рецептом від блогерки lanas_diet.

Інгредієнти:

Сочевиця червона — 200 г

Морква — 2 шт.

Цибуля — 2 шт.

Часник — 2 зубчики

Вершки не жирні або якщо у піст — кокосове молоко — 400 мл

Томатний соус або томатне пюре — 400 г

Карі — 1.5 ч.л

Куркума — 1 ч.л

Імбир тертий — 1 ч.л або сухий на кінчику ложки

Коріандр мелений — 0.5 ч.л

Сіль, перець на смак

Олія для смаження

Сік лимону

Зелень для подачі

Етапи приготування: