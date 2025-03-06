Ароматна сочевиця в вершково-томатному соусі: цю ситну страву оцінять гурмани (відео)
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Спробуйте раз – і цей рецепт точно стане вашим улюбленим
Сочевиця в ніжному вершково-томатному соусі — поживна і ароматна страва, яку можна подавати майже з будь-яким гарніром. За цим рецептом сочевиця виходить надзвичайно смачною та підійде не тільки для звичайного обіду, а навіть для того, щоб пригостити гостей. А якщо використовувати кокосове молоко – стане чудовим варіантом для пісного меню.
Пропонуємо приготувати цю сочевицю за рецептом від блогерки lanas_diet.
Інгредієнти:
- Сочевиця червона — 200 г
- Морква — 2 шт.
- Цибуля — 2 шт.
- Часник — 2 зубчики
- Вершки не жирні або якщо у піст — кокосове молоко — 400 мл
- Томатний соус або томатне пюре — 400 г
- Карі — 1.5 ч.л
- Куркума — 1 ч.л
- Імбир тертий — 1 ч.л або сухий на кінчику ложки
- Коріандр мелений — 0.5 ч.л
- Сіль, перець на смак
- Олія для смаження
- Сік лимону
- Зелень для подачі
Етапи приготування:
- Сочевицю замочити у воді.
- Тим часом починаємо підготовку овочів. Цибулю подрібнюємо кубиком, моркву або тонкими слайсами або можете натерти, часник давимо.
- Тушкуємо цибулю до розмʼякшення, додаємо часник, спеції й прогріваємо хвилину. Додаємо моркву, доводимо до готовності моркви — з кришкою буде швидше, не забувайте помішувати.
- Додаємо томат, вершки, перемішуємо і додаємо сочевицю. Тушкуємо хвилин 5-10 до готовності сочевиці.
- Посипаємо рубленою зеленню, збризкуємо лимонним соком.