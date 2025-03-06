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Ароматна сочевиця в вершково-томатному соусі: цю ситну страву оцінять гурмани (відео)

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Готується легко та швидко
Готується легко та швидко. Фото Freepik

Спробуйте раз – і цей рецепт точно стане вашим улюбленим

Сочевиця в ніжному вершково-томатному соусі — поживна і ароматна страва, яку можна подавати майже з будь-яким гарніром. За цим рецептом сочевиця виходить надзвичайно смачною та підійде не тільки для звичайного обіду, а навіть для того, щоб пригостити гостей. А якщо використовувати кокосове молоко – стане чудовим варіантом для пісного меню.

Пропонуємо приготувати цю сочевицю за рецептом від блогерки lanas_diet.

Інгредієнти:

  • Сочевиця червона — 200 г
  • Морква — 2 шт.
  • Цибуля — 2 шт.
  • Часник — 2 зубчики
  • Вершки не жирні або якщо у піст — кокосове молоко — 400 мл
  • Томатний соус або томатне пюре — 400 г
  • Карі — 1.5 ч.л
  • Куркума — 1 ч.л
  • Імбир тертий — 1 ч.л або сухий на кінчику ложки
  • Коріандр мелений — 0.5 ч.л
  • Сіль, перець на смак
  • Олія для смаження
  • Сік лимону
  • Зелень для подачі

Етапи приготування:

  1. Сочевицю замочити у воді.
  2. Тим часом починаємо підготовку овочів. Цибулю подрібнюємо кубиком, моркву або тонкими слайсами або можете натерти, часник давимо.
  3. Тушкуємо цибулю до розмʼякшення, додаємо часник, спеції й прогріваємо хвилину. Додаємо моркву, доводимо до готовності моркви — з кришкою буде швидше, не забувайте помішувати.
  4. Додаємо томат, вершки, перемішуємо і додаємо сочевицю. Тушкуємо хвилин 5-10 до готовності сочевиці.
  5. Посипаємо рубленою зеленню, збризкуємо лимонним соком.
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#Рецепти #Сочевиця