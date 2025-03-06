Ароматная чечевица в сливочно-томатном соусе: это сытное блюдо оценят гурманы (видео)
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Попробуйте раз – и этот рецепт точно станет вашим любимым
Чечевица в нежном сливочно-томатном соусе – питательное и ароматное блюдо, которое можно подавать почти с любым гарниром. По этому рецепту чечевица получается очень вкусной и подойдет не только для обычного обеда, а даже для того, чтобы угостить гостей. А если использовать кокосовое молоко – станет отличным вариантом для постного меню.
Предлагаем приготовить эту чечевицу по рецепту от блогера lanas_diet.
Ингредиенты:
- Чечевица красная — 200 г
- Морковь – 2 шт.
- Лук – 2 шт.
- Чеснок — 2 зубчика
- Сливки не жирные или если в пост – кокосовое молоко – 400 мл
- Томатный соус или томатное пюре – 400 г
- Карри — 1.5 ч.л
- Куркума – 1 ч.л
- Имбирь тертый – 1 ч.л или сухой на кончике ложки
- Кориандр молотый — 0.5 ч.л.
- Соль, перец по вкусу
- Масло для жарки
- Сок лимона
- Зелень для подачи
Этапы приготовления:
- Чечевицу замочить в воде.
- Тем временем начинаем подготовку овощей. Лук измельчаем кубиком, морковь нарезаем тонкими слайсами или натираем, чеснок пропускаем через пресс.
- Тушим лук до размягчения, добавляем чеснок, специи и прогреваем минуту. Добавляем морковь, доводим до готовности моркови – с крышкой будет быстрее, не забывайте помешивать.
- Добавляем томат, сливки, перемешиваем и добавляем чечевицу. Тушим минут 5-10 до готовности чечевицы.
- Посыпаем рубленой зеленью, сбрызгиваем лимонным соком.