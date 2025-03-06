Ароматная чечевица в сливочно-томатном соусе: это сытное блюдо оценят гурманы (видео)

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Чечевица в нежном сливочно-томатном соусе – питательное и ароматное блюдо, которое можно подавать почти с любым гарниром. По этому рецепту чечевица получается очень вкусной и подойдет не только для обычного обеда, а даже для того, чтобы угостить гостей. А если использовать кокосовое молоко – станет отличным вариантом для постного меню.

Предлагаем приготовить эту чечевицу по рецепту от блогера lanas_diet.

Ингредиенты:

Чечевица красная — 200 г

Морковь – 2 шт.

Лук – 2 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Сливки не жирные или если в пост – кокосовое молоко – 400 мл

Томатный соус или томатное пюре – 400 г

Карри — 1.5 ч.л

Куркума – 1 ч.л

Имбирь тертый – 1 ч.л или сухой на кончике ложки

Кориандр молотый — 0.5 ч.л.

Соль, перец по вкусу

Масло для жарки

Сок лимона

Зелень для подачи

Этапы приготовления: