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Ароматная чечевица в сливочно-томатном соусе: это сытное блюдо оценят гурманы (видео)

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
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Автор
Готовится легко и быстро
Готовится легко и быстро. Фото Freepik

Попробуйте раз – и этот рецепт точно станет вашим любимым

Чечевица в нежном сливочно-томатном соусе – питательное и ароматное блюдо, которое можно подавать почти с любым гарниром. По этому рецепту чечевица получается очень вкусной и подойдет не только для обычного обеда, а даже для того, чтобы угостить гостей. А если использовать кокосовое молоко – станет отличным вариантом для постного меню.

Предлагаем приготовить эту чечевицу по рецепту от блогера lanas_diet.

Ингредиенты:

  • Чечевица красная — 200 г
  • Морковь – 2 шт.
  • Лук – 2 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Сливки не жирные или если в пост – кокосовое молоко – 400 мл
  • Томатный соус или томатное пюре – 400 г
  • Карри — 1.5 ч.л
  • Куркума – 1 ч.л
  • Имбирь тертый – 1 ч.л или сухой на кончике ложки
  • Кориандр молотый — 0.5 ч.л.
  • Соль, перец по вкусу
  • Масло для жарки
  • Сок лимона
  • Зелень для подачи

Этапы приготовления:

  1. Чечевицу замочить в воде.
  2. Тем временем начинаем подготовку овощей. Лук измельчаем кубиком, морковь нарезаем тонкими слайсами или натираем, чеснок пропускаем через пресс.
  3. Тушим лук до размягчения, добавляем чеснок, специи и прогреваем минуту. Добавляем морковь, доводим до готовности моркови – с крышкой будет быстрее, не забывайте помешивать.
  4. Добавляем томат, сливки, перемешиваем и добавляем чечевицу. Тушим минут 5-10 до готовности чечевицы.
  5. Посыпаем рубленой зеленью, сбрызгиваем лимонным соком.
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#Рецепты #Чечевица