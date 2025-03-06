Ніжне м'ясо з чорносливом: ароматна та фантастично смачна страва (відео)
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Ідеальне м'ясо для сімейної вечері або святкового столу
Існує безліч способі приготувати свинину. Але якщо хочеться чогось особливого, спробуйте запекти це м'ясо з овочами та чорносливом. Завдяки простому приготуванню та мінімальній кількості інгредієнтів, ви отримаєте страву ресторанного рівня прямо у себе на кухні.
Рецептом цієї смачної страви поділилась блогерка Kate Cooking.
Інгредієнти:
- Свинина 1 кг
- Морква (велика) 2 шт.
- Цибуля 2 шт.
- Чорнослив на смак
- Улюблені спеції
- Вода
Як запекти м'ясо з чорносливом:
На дно форми налийте трішечки олії.
Покладіть нарізану півкільцями цибулю, нарізане великими шматочками мʼясо, потім чорнослив, зверху на м'ясо покладіть моркву. Чим більше моркви, тим ніжніше мʼясо буде.
Викладіть в тому ж порядку м'ясо з овочами, додайте спеції та воду (вода має майже покривати всі інгредієнти, але не повністю).
Накрийте форму та відправте у розігріту до 200 градусів духовку на 1,45 — 2 години.