Ніжне м'ясо з чорносливом: ароматна та фантастично смачна страва (відео)

Ідеальне м'ясо для сімейної вечері або святкового столу

Існує безліч способі приготувати свинину. Але якщо хочеться чогось особливого, спробуйте запекти це м'ясо з овочами та чорносливом. Завдяки простому приготуванню та мінімальній кількості інгредієнтів, ви отримаєте страву ресторанного рівня прямо у себе на кухні.

Рецептом цієї смачної страви поділилась блогерка Kate Cooking.

Інгредієнти:

Свинина 1 кг

Морква (велика) 2 шт.

Цибуля 2 шт.

Чорнослив на смак

Улюблені спеції

Вода

Як запекти м'ясо з чорносливом:

На дно форми налийте трішечки олії.

Покладіть нарізану півкільцями цибулю, нарізане великими шматочками мʼясо, потім чорнослив, зверху на м'ясо покладіть моркву. Чим більше моркви, тим ніжніше мʼясо буде.

Викладіть в тому ж порядку м'ясо з овочами, додайте спеції та воду (вода має майже покривати всі інгредієнти, але не повністю).

Накрийте форму та відправте у розігріту до 200 градусів духовку на 1,45 — 2 години.