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Нежное мясо с черносливом: ароматное и фантастически вкусное блюдо (видео)

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Свинина с черносливом
Свинина с черносливом. Фото скриншот Instagram

Идеальное мясо для семейного ужина или праздничного стола

Существует множество способов приготовить свинину. Но если хочется чего-нибудь особенного, попробуйте запечь это мясо с овощами и черносливом. Благодаря простому приготовлению и минимальному количеству ингредиентов, вы получите блюдо ресторанного уровня прямо у себя на кухне.

Рецептом этого вкусного блюда поделилась блогерша Kate Cooking.

Ингредиенты:

  • Свинина 1 кг
  • Морковь (большая) 2 шт.
  • Лук 2 шт.
  • Чернослив по вкусу
  • Любимые специи
  • Вода

Как запечь мясо с черносливом:

  1. На дно формы налейте немного масла.
  2. Положите нарезанный полукольцами лук, нарезанное большими кусочками мясо, затем чернослив, сверху на мясо положите морковь. Чем больше моркови, тем нежнее будет мясо.
  3. Выложите в том же порядке мясо с овощами, добавьте специи и воду (вода должна почти покрывать все ингредиенты, но не полностью).
  4. Накройте форму и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку на 1,45-2 часа.
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#Мясо #Свинина #Рецепты #Чернослив