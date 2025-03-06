Нежное мясо с черносливом: ароматное и фантастически вкусное блюдо (видео)
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Идеальное мясо для семейного ужина или праздничного стола
Существует множество способов приготовить свинину. Но если хочется чего-нибудь особенного, попробуйте запечь это мясо с овощами и черносливом. Благодаря простому приготовлению и минимальному количеству ингредиентов, вы получите блюдо ресторанного уровня прямо у себя на кухне.
Рецептом этого вкусного блюда поделилась блогерша Kate Cooking.
Ингредиенты:
- Свинина 1 кг
- Морковь (большая) 2 шт.
- Лук 2 шт.
- Чернослив по вкусу
- Любимые специи
- Вода
Как запечь мясо с черносливом:
- На дно формы налейте немного масла.
- Положите нарезанный полукольцами лук, нарезанное большими кусочками мясо, затем чернослив, сверху на мясо положите морковь. Чем больше моркови, тем нежнее будет мясо.
- Выложите в том же порядке мясо с овощами, добавьте специи и воду (вода должна почти покрывать все ингредиенты, но не полностью).
- Накройте форму и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку на 1,45-2 часа.