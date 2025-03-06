Нежное мясо с черносливом: ароматное и фантастически вкусное блюдо (видео)

Идеальное мясо для семейного ужина или праздничного стола

Существует множество способов приготовить свинину. Но если хочется чего-нибудь особенного, попробуйте запечь это мясо с овощами и черносливом. Благодаря простому приготовлению и минимальному количеству ингредиентов, вы получите блюдо ресторанного уровня прямо у себя на кухне.

Рецептом этого вкусного блюда поделилась блогерша Kate Cooking.

Ингредиенты:

Свинина 1 кг

Морковь (большая) 2 шт.

Лук 2 шт.

Чернослив по вкусу

Любимые специи

Вода

Как запечь мясо с черносливом: