Хрусткий пиріг з лаваша, сиру та зелені – швидко, просто і неймовірно смачно (відео)

Ідеально підходить для сніданку, перекусу або легкої вечері

Сирний пиріг з лаваша – справжня знахідка для тих, хто цінує швидкі та смачні страви. Сирна начинка з зеленню робить його особливо апетитним, а кунжут додає приємного смаку. Готується всього за 20 хвилин.

Рецептом пирога поділилась в Instagram блогерка cook_julija_simonchuk.

Інгредієнти:

лаваш круглий — 2 шт;

яйце — 1 шт;

сир твердий — 50 г;

кунжут.

Начинка:

сир кисломолочний — 300 г;

яйце — 1 шт;

сир твердий/мʼякий — 30 г;

зелень (кріп, цибуля зелена)- пучок;

сіль — на смак.

Як приготувати: