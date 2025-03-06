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Хрусткий пиріг з лаваша, сиру та зелені – швидко, просто і неймовірно смачно (відео)

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
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Автор
Дуже апетитний пиріг
Дуже апетитний пиріг. Фото скріншот Instagram

Ідеально підходить для сніданку, перекусу або легкої вечері

Сирний пиріг з лаваша – справжня знахідка для тих, хто цінує швидкі та смачні страви. Сирна начинка з зеленню робить його особливо апетитним, а кунжут додає приємного смаку. Готується всього за 20 хвилин.

Рецептом пирога поділилась в Instagram блогерка cook_julija_simonchuk.

Інгредієнти:

  • лаваш круглий — 2 шт;
  • яйце — 1 шт;
  • сир твердий — 50 г;
  • кунжут.

Начинка:

  • сир кисломолочний — 300 г;
  • яйце — 1 шт;
  • сир твердий/мʼякий — 30 г;
  • зелень (кріп, цибуля зелена)- пучок;
  • сіль — на смак.

Як приготувати:

  1. Спочатку приготуємо начинку: до кисломолочного сиру додати потертий сир, перетерти виделкою, додати яйце, сіль, зелень і перемішати.
  2. Готуємо основу. Круглий лаваш(діаметром 30 см) змастити злегка збитим яйцем, посипати потертим сиром. Зверху викласти другий лаваш і трохи придавити.
  3. Розрізати на 8 частин трикутників. Викласти начинку і завернути краї. Змастити збитим яйцем і посипати кунжутом.
  4. Випікати в розігрітій духовці при температурі 180 градусів 15-20 хвилин.
Теги:
#Рецепти #Сир #Лаваш #Пиріг