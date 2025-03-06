Хрусткий пиріг з лаваша, сиру та зелені – швидко, просто і неймовірно смачно (відео)
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Ідеально підходить для сніданку, перекусу або легкої вечері
Сирний пиріг з лаваша – справжня знахідка для тих, хто цінує швидкі та смачні страви. Сирна начинка з зеленню робить його особливо апетитним, а кунжут додає приємного смаку. Готується всього за 20 хвилин.
Рецептом пирога поділилась в Instagram блогерка cook_julija_simonchuk.
Інгредієнти:
- лаваш круглий — 2 шт;
- яйце — 1 шт;
- сир твердий — 50 г;
- кунжут.
Начинка:
- сир кисломолочний — 300 г;
- яйце — 1 шт;
- сир твердий/мʼякий — 30 г;
- зелень (кріп, цибуля зелена)- пучок;
- сіль — на смак.
Як приготувати:
- Спочатку приготуємо начинку: до кисломолочного сиру додати потертий сир, перетерти виделкою, додати яйце, сіль, зелень і перемішати.
- Готуємо основу. Круглий лаваш(діаметром 30 см) змастити злегка збитим яйцем, посипати потертим сиром. Зверху викласти другий лаваш і трохи придавити.
- Розрізати на 8 частин трикутників. Викласти начинку і завернути краї. Змастити збитим яйцем і посипати кунжутом.
- Випікати в розігрітій духовці при температурі 180 градусів 15-20 хвилин.