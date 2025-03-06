Хрустящий пирог из лаваша, сыра и зелени – быстро, просто и невероятно вкусно (видео)

Идеально подходит для завтрака, перекуса или легкого ужина

Сырный пирог из лаваша – настоящая находка для тех, кто ценит быстрые и вкусные блюда. Сырная начинка с зеленью делает его особенно аппетитным, а кунжут придает приятный вкус. Готовится он всего за 20 минут.

Рецептом пирога поделилась в Instagram блогер cook_julija_simonchuk.

Ингредиенты:

лаваш круглый – 2 шт;

яйцо — 1 шт;

сыр твердый – 50 г;

кунжут.

Начинка:

сыр кисломолочный – 300 г;

яйцо — 1 шт;

сыр твердый/мягкий – 30 г;

зелень (укроп, лук зеленый) – пучок;

соль – по вкусу.

Как приготовить: