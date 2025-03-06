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Хрустящий пирог из лаваша, сыра и зелени – быстро, просто и невероятно вкусно (видео)

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
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Автор
Очень аппетитный пирог
Очень аппетитный пирог. Фото скриншот Instagram

Идеально подходит для завтрака, перекуса или легкого ужина

Сырный пирог из лаваша – настоящая находка для тех, кто ценит быстрые и вкусные блюда. Сырная начинка с зеленью делает его особенно аппетитным, а кунжут придает приятный вкус. Готовится он всего за 20 минут.

Рецептом пирога поделилась в Instagram блогер cook_julija_simonchuk.

Ингредиенты:

  • лаваш круглый – 2 шт;
  • яйцо — 1 шт;
  • сыр твердый – 50 г;
  • кунжут.

Начинка:

  • сыр кисломолочный – 300 г;
  • яйцо — 1 шт;
  • сыр твердый/мягкий – 30 г;
  • зелень (укроп, лук зеленый) – пучок;
  • соль – по вкусу.

Как приготовить:

  1. Сначала приготовим начинку: к кисломолочному сыру добавить потертый сыр, перетереть вилкой, добавить яйцо, соль, зелень и перемешать.
  2. Готовим основу. Круглый лаваш (диаметром 30 см) смазать слегка взбитым яйцом, посыпать натертым сыром. Сверху выложить второй лаваш и слегка придавить.
  3. Разрезать на 8 частей треугольников. Выложить начинку и завернуть края. Смазать взбитым яйцом и посыпать кунжутом.
  4. Выпекать в разогретой духовке при температуре 180 градусов 15-20 минут.
Теги:
#Рецепты #Творог #Лаваш #Пиріг