Хрустящий пирог из лаваша, сыра и зелени – быстро, просто и невероятно вкусно (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Идеально подходит для завтрака, перекуса или легкого ужина
Сырный пирог из лаваша – настоящая находка для тех, кто ценит быстрые и вкусные блюда. Сырная начинка с зеленью делает его особенно аппетитным, а кунжут придает приятный вкус. Готовится он всего за 20 минут.
Рецептом пирога поделилась в Instagram блогер cook_julija_simonchuk.
Ингредиенты:
- лаваш круглый – 2 шт;
- яйцо — 1 шт;
- сыр твердый – 50 г;
- кунжут.
Начинка:
- сыр кисломолочный – 300 г;
- яйцо — 1 шт;
- сыр твердый/мягкий – 30 г;
- зелень (укроп, лук зеленый) – пучок;
- соль – по вкусу.
Как приготовить:
- Сначала приготовим начинку: к кисломолочному сыру добавить потертый сыр, перетереть вилкой, добавить яйцо, соль, зелень и перемешать.
- Готовим основу. Круглый лаваш (диаметром 30 см) смазать слегка взбитым яйцом, посыпать натертым сыром. Сверху выложить второй лаваш и слегка придавить.
- Разрезать на 8 частей треугольников. Выложить начинку и завернуть края. Смазать взбитым яйцом и посыпать кунжутом.
- Выпекать в разогретой духовке при температуре 180 градусов 15-20 минут.