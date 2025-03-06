Будете їсти їх банками: як приготувати фантастично смачні баклажани з перцем та часником (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Консервовані баклажани з пікантним смаком
З баклажанів можна приготувати безліч смачних страв: із них готують смачні намазки, консервують або ж смажать човниками. Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом приготування цього овочу, який ви захочете готувати тільки так.
Фудблогерка з ніком "danilchenko 77" в Instagram поділилася ідеєю приготування консервованих баклажанів з пікантним смаком на зиму. Для цього рецепту баклажани потрібно спочатку обсмажити.
Як приготувати пікантні баклажани на зиму
Інгредієнти:
- баклажани – 5 кг;
- олія – 1 л +- (для смаження);
- солодкий перець – 5 шт.;
- часник – 100 г;
- гіркий перець – 1 шт.;
- оцет – 250 мл;
Спосіб приготування:
1.Баклажани почистити та замочити у воді з розрахунку 1 склянка солі на 10 склянок води на 2 години.
2.Після цього овочі нарізати та обсмажити до золотистої скоринки.
3.Для заправки перець, часник та гострий перець подрібнити у блендері.
4.До цієї маси додати оцет.
5.Залити заправкою баклажани.
6.Перемішати та розкласти по баночках і стерилізувати 7-10 хвилин з моменту закипання.
7.Баночки перевернути та закутати у ковдру до охолодження.
Раніше ми публікували рецепт смачних українських бендериків. Їх можна подавати до першої страви чи їсти як перекус.