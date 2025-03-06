Будете їсти їх банками: як приготувати фантастично смачні баклажани з перцем та часником (відео)

Консервовані баклажани з пікантним смаком

З баклажанів можна приготувати безліч смачних страв: із них готують смачні намазки, консервують або ж смажать човниками. Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом приготування цього овочу, який ви захочете готувати тільки так.

Фудблогерка з ніком "danilchenko 77" в Instagram поділилася ідеєю приготування консервованих баклажанів з пікантним смаком на зиму. Для цього рецепту баклажани потрібно спочатку обсмажити.

Як приготувати пікантні баклажани на зиму

Інгредієнти:

баклажани – 5 кг;

олія – 1 л +- (для смаження);

солодкий перець – 5 шт.;

часник – 100 г;

гіркий перець – 1 шт.;

оцет – 250 мл;

Спосіб приготування:

1.Баклажани почистити та замочити у воді з розрахунку 1 склянка солі на 10 склянок води на 2 години.

2.Після цього овочі нарізати та обсмажити до золотистої скоринки.

3.Для заправки перець, часник та гострий перець подрібнити у блендері.

4.До цієї маси додати оцет.

5.Залити заправкою баклажани.

6.Перемішати та розкласти по баночках і стерилізувати 7-10 хвилин з моменту закипання.

7.Баночки перевернути та закутати у ковдру до охолодження.

Раніше ми публікували рецепт смачних українських бендериків. Їх можна подавати до першої страви чи їсти як перекус.