Будете есть их банками: как приготовить фантастически вкусные баклажаны с перцем и чесноком (видео)
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Консервированные баклажаны с пикантным вкусом
Из баклажанов можно приготовить множество вкусных блюд: из них готовят вкусные намазки, консервируют или жарят челноками. Сегодня мы хотим поделиться рецептом приготовления овоща, который вы захотите готовить только так.
Фудблогерка с ником "danilchenko 77" в Instagram поделилась идеей приготовления консервированных баклажанов с пикантным вкусом на зиму. Для этого рецепта баклажаны нужно сначала обжарить.
Как приготовить пикантные баклажаны на зиму
Ингредиенты:
- баклажаны – 5 кг;
- масло – 1 л +- (для жарки);
- сладкий перец – 5 шт.;
- чеснок – 100 г;
- горький перец – 1 шт.;
- уксус – 250 мл;
Способ приготовления:
1. Баклажаны почистить и замочить в воде из расчета 1 стакан соли на 10 стаканов воды на 2 часа.
2. После этого овощи нарезать и обжарить до золотистой корочки.
3.Для заправки перец, чеснок и острый перец измельчить в блендере.
4.К этой массе добавить уксус.
5.Залить заправкой баклажаны.
6. Перемешать и разложить по баночкам и стерилизовать 7-10 минут с момента закипания.
7.Баночки перевернуть и закутать в одеяло до охлаждения.
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