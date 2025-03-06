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Будете есть их банками: как приготовить фантастически вкусные баклажаны с перцем и чесноком (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
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Автор
Будете готовить каждый год
Будете готовить каждый год. Фото ru.freepik.com

Консервированные баклажаны с пикантным вкусом

Из баклажанов можно приготовить множество вкусных блюд: из них готовят вкусные намазки, консервируют или жарят челноками. Сегодня мы хотим поделиться рецептом приготовления овоща, который вы захотите готовить только так.

Фудблогерка с ником "danilchenko 77" в Instagram поделилась идеей приготовления консервированных баклажанов с пикантным вкусом на зиму. Для этого рецепта баклажаны нужно сначала обжарить.

Как приготовить пикантные баклажаны на зиму

Ингредиенты:

  • баклажаны – 5 кг;
  • масло – 1 л +- (для жарки);
  • сладкий перец – 5 шт.;
  • чеснок – 100 г;
  • горький перец – 1 шт.;
  • уксус – 250 мл;

Способ приготовления:

1. Баклажаны почистить и замочить в воде из расчета 1 стакан соли на 10 стаканов воды на 2 часа.

2. После этого овощи нарезать и обжарить до золотистой корочки.

3.Для заправки перец, чеснок и острый перец измельчить в блендере.

4.К этой массе добавить уксус.

5.Залить заправкой баклажаны.

6. Перемешать и разложить по баночкам и стерилизовать 7-10 минут с момента закипания.

7.Баночки перевернуть и закутать в одеяло до охлаждения.

Раньше мы публиковали рецепт вкусных украинских бендериков. Их можно подавать в первое блюдо или есть как перекус.

Теги:
#Рецепт #Закуска #Баклажаны #Консервация