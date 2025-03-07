"Мокрий" спосіб засолювання риби: найсмачнішу скумбрію можна зробити вдома (відео)

Рецепт ароматного маринаду для рибки

Апетитна рибка — чудовий спосіб урізноманітнити своє щоденне меню. Ми розповідали, як приготувати одеський форшмак. Тепер ділимось рецептом чудового маринаду для скумбрії.

Вдома ви зможете самотужки зробити солону скумбрію, і при цьому вона точно буде смачнішою, ніж в магазині. Рецептом поділилась кулінарна блогерка під ніком ann_.food.

Інгредієнти:

скумбрія — 1 кг

вода -1 л

сіль — 3 ст. л.

цукор — 3 ст. л.

оцет 9% — 3 ст. л.

лавровий лист

горошок чорний — 10 шт

горошок духмяний — 3 шт

гвоздика — 3 шт

Спосіб приготування:

В невелику каструльку або сотейник наливаємо воду. Додаємо сіль, цукор, вливаємо оцет. Також кладемо лавровий лист, обидва види перцю та гвоздику. Майбутній маринад ставимо на вогонь. Доводимо до кипіння, і відставляємо. Він повинен охолонути до кімнатної температури. Рибу зачищаємо від голови, нутрощів плавців тощо. Обов’язково прибираємо чорну плівку. Нарізаємо рибу шматочками товщиною 1,5 сантиметра. Заливаємо її холодним маринадом та ставимо маринуватися у холодильник на 24 години.

Через добу рибку можна куштувати. Також ми розповідали, як приготувати смачні гречаники в соусі.