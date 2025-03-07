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"Мокрий" спосіб засолювання риби: найсмачнішу скумбрію можна зробити вдома (відео)

Автор
Марія Дума
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Автор
Як смачно засолити скумбрію
Як смачно засолити скумбрію. Фото comfy.ua

Рецепт ароматного маринаду для рибки

Апетитна рибка — чудовий спосіб урізноманітнити своє щоденне меню. Ми розповідали, як приготувати одеський форшмак. Тепер ділимось рецептом чудового маринаду для скумбрії.

Вдома ви зможете самотужки зробити солону скумбрію, і при цьому вона точно буде смачнішою, ніж в магазині. Рецептом поділилась кулінарна блогерка під ніком ann_.food.

Інгредієнти:

  • скумбрія — 1 кг
  • вода -1 л
  • сіль — 3 ст. л.
  • цукор — 3 ст. л.
  • оцет 9% — 3 ст. л.
  • лавровий лист
  • горошок чорний — 10 шт
  • горошок духмяний — 3 шт
  • гвоздика — 3 шт

Спосіб приготування:

  1. В невелику каструльку або сотейник наливаємо воду. Додаємо сіль, цукор, вливаємо оцет. Також кладемо лавровий лист, обидва види перцю та гвоздику.
  2. Майбутній маринад ставимо на вогонь. Доводимо до кипіння, і відставляємо. Він повинен охолонути до кімнатної температури.
  3. Рибу зачищаємо від голови, нутрощів плавців тощо. Обов’язково прибираємо чорну плівку.
  4. Нарізаємо рибу шматочками товщиною 1,5 сантиметра. Заливаємо її холодним маринадом та ставимо маринуватися у холодильник на 24 години.

Через добу рибку можна куштувати. Також ми розповідали, як приготувати смачні гречаники в соусі.

Теги:
#Рецепт #Риба #Скумбрія #Маринад