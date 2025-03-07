"Мокрий" спосіб засолювання риби: найсмачнішу скумбрію можна зробити вдома (відео)
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Рецепт ароматного маринаду для рибки
Апетитна рибка — чудовий спосіб урізноманітнити своє щоденне меню. Ми розповідали, як приготувати одеський форшмак. Тепер ділимось рецептом чудового маринаду для скумбрії.
Вдома ви зможете самотужки зробити солону скумбрію, і при цьому вона точно буде смачнішою, ніж в магазині. Рецептом поділилась кулінарна блогерка під ніком ann_.food.
Інгредієнти:
- скумбрія — 1 кг
- вода -1 л
- сіль — 3 ст. л.
- цукор — 3 ст. л.
- оцет 9% — 3 ст. л.
- лавровий лист
- горошок чорний — 10 шт
- горошок духмяний — 3 шт
- гвоздика — 3 шт
Спосіб приготування:
- В невелику каструльку або сотейник наливаємо воду. Додаємо сіль, цукор, вливаємо оцет. Також кладемо лавровий лист, обидва види перцю та гвоздику.
- Майбутній маринад ставимо на вогонь. Доводимо до кипіння, і відставляємо. Він повинен охолонути до кімнатної температури.
- Рибу зачищаємо від голови, нутрощів плавців тощо. Обов’язково прибираємо чорну плівку.
- Нарізаємо рибу шматочками товщиною 1,5 сантиметра. Заливаємо її холодним маринадом та ставимо маринуватися у холодильник на 24 години.
Через добу рибку можна куштувати. Також ми розповідали, як приготувати смачні гречаники в соусі.