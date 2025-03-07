"Мокрый" способ засолки рыбы: самую вкусную скумбрию можно сделать дома (видео)
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Рецепт ароматного маринада для рыбки
Аппетитная рыбка – отличный способ разнообразить свое ежедневное меню. Мы рассказывали, как приготовить одесский форшмак. Теперь делимся рецептом замечательного маринада для скумбрии.
Дома вы сможете самостоятельно сделать соленую скумбрию, и при этом она точно будет вкуснее, чем в магазине. Рецептом поделилась кулинарная блоггерша под ником ann_.food.
Ингредиенты:
- скумбрия — 1 кг
- вода -1 л
- соль – 3 ст. л.
- сахар – 3 ст. л.
- уксус 9% — 3 ст. л.
- лавровый лист
- горошек черный — 10 шт
- горошек душистый — 3 шт.
- гвоздика — 3 шт
Способ приготовления:
- В небольшую кастрюльку или сотейник наливаем воду. Добавляем соль, сахар, вливаем уксус. Также кладем лавровый лист, оба вида перца и гвоздику.
- Будущий маринад ставим на огонь. Доводим до кипения и отставляем. Он должен остыть до комнатной температуры.
- Рыбу зачищаем от головы, внутренностей пловцов и т.д. Обязательно убираем чёрную пленку.
- Нарезаем рыбу кусочками толщиной 1,5 сантиметра. Заливаем ее холодным маринадом и ставим мариноваться в холодильник на 24 часа.
Через сутки рыбку можно пробовать. Также мы рассказывали, как приготовить вкусные гречаники в соусе.