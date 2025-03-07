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"Мокрый" способ засолки рыбы: самую вкусную скумбрию можно сделать дома (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Как вкусно засолить скумбрию
Как вкусно засолить скумбрию. Фото comfy.ua

Рецепт ароматного маринада для рыбки

Аппетитная рыбка – отличный способ разнообразить свое ежедневное меню. Мы рассказывали, как приготовить одесский форшмак. Теперь делимся рецептом замечательного маринада для скумбрии.

Дома вы сможете самостоятельно сделать соленую скумбрию, и при этом она точно будет вкуснее, чем в магазине. Рецептом поделилась кулинарная блоггерша под ником ann_.food.

Ингредиенты:

  • скумбрия — 1 кг
  • вода -1 л
  • соль – 3 ст. л.
  • сахар – 3 ст. л.
  • уксус 9% — 3 ст. л.
  • лавровый лист
  • горошек черный — 10 шт
  • горошек душистый — 3 шт.
  • гвоздика — 3 шт

Способ приготовления:

  1. В небольшую кастрюльку или сотейник наливаем воду. Добавляем соль, сахар, вливаем уксус. Также кладем лавровый лист, оба вида перца и гвоздику.
  2. Будущий маринад ставим на огонь. Доводим до кипения и отставляем. Он должен остыть до комнатной температуры.
  3. Рыбу зачищаем от головы, внутренностей пловцов и т.д. Обязательно убираем чёрную пленку.
  4. Нарезаем рыбу кусочками толщиной 1,5 сантиметра. Заливаем ее холодным маринадом и ставим мариноваться в холодильник на 24 часа.

Через сутки рыбку можно пробовать. Также мы рассказывали, как приготовить вкусные гречаники в соусе.

Теги:
#Рецепт #Рыба #Скумбрия #Маринад