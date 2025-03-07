"Мокрый" способ засолки рыбы: самую вкусную скумбрию можно сделать дома (видео)

Рецепт ароматного маринада для рыбки

Аппетитная рыбка – отличный способ разнообразить свое ежедневное меню. Мы рассказывали, как приготовить одесский форшмак. Теперь делимся рецептом замечательного маринада для скумбрии.

Дома вы сможете самостоятельно сделать соленую скумбрию, и при этом она точно будет вкуснее, чем в магазине. Рецептом поделилась кулинарная блоггерша под ником ann_.food.

Ингредиенты:

скумбрия — 1 кг

вода -1 л

соль – 3 ст. л.

сахар – 3 ст. л.

уксус 9% — 3 ст. л.

лавровый лист

горошек черный — 10 шт

горошек душистый — 3 шт.

гвоздика — 3 шт

Способ приготовления:

В небольшую кастрюльку или сотейник наливаем воду. Добавляем соль, сахар, вливаем уксус. Также кладем лавровый лист, оба вида перца и гвоздику. Будущий маринад ставим на огонь. Доводим до кипения и отставляем. Он должен остыть до комнатной температуры. Рыбу зачищаем от головы, внутренностей пловцов и т.д. Обязательно убираем чёрную пленку. Нарезаем рыбу кусочками толщиной 1,5 сантиметра. Заливаем ее холодным маринадом и ставим мариноваться в холодильник на 24 часа.

Через сутки рыбку можно пробовать. Также мы рассказывали, как приготовить вкусные гречаники в соусе.