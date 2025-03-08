Не гірше ніж "Шуба", але готується простіше: цей салат з оселедцем та огірками точно сподобається близьким (відео)

Дуже просто, з яскравим, насиченим смаком

Салат з оселедцем та огірками — це легкий і освіжаючий варіант страви з улюбленою рибою. Оселедець надає салату яскравого смаку, а огірки додають хрумкості та свіжості.

Якщо вам подобається класична "Шуба", то цей рецепт стане цікавою альтернативою — менш ситною, але не менш смачною. Такий салат чудово підійде як для святкового столу, так і для повсякденного меню! А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "liliya.cooking".

Як приготувати салат з оселедцем та огірками

Інгредієнти:

оселедець — 1 шт.;

картопля відварена — 2 шт.;

огірки мариновані — 5 шт. (маленьких);

синя цибуля — 1 шт. маринована;

консервований горошок — 1 банка;

гірчиця зерниста — 2 ч. л.;

олія — 3 ст. л.;

зелень;

Спосіб приготування:

1.Цибулю замаринувати, нарізавши її півкільцями та додавши по чайній ложці солі, цукру, оцту та води. Залишити маринуватися на 30 хвилин.

2.Огірки нарізати кружальцями.

3.Оселедець нарізати дрібнити шматочками.

4.Картоплю відварити, нарізати кубиками.

5.Змішати усі інгредієнти, заправити олією, гірчицею, присипати зеленню.