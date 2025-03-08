Не хуже "Шубы", но готовится проще: этот салат с сельдью и огурцами точно понравится близким (видео)

Очень просто, с ярким, насыщенным вкусом

Салат с селедкой и огурцами – это легкий и освежающий вариант блюда с любимой рыбой. Сельдь придает салату яркий вкус, а огурцы придают хрусткость и свежесть.

Если вам нравится классическая "Шуба", то этот рецепт станет интересной альтернативой – менее сытной, но не менее вкусной. Такой салат отлично подойдет как для праздничного стола, так и для повседневного меню! А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "liliya.cooking".

Как приготовить салат с сельдью и огурцами

Ингредиенты:

сельдь – 1 шт.;

картофель отварной — 2 шт.;

огурцы маринованные – 5 шт. (маленьких);

синий лук — 1 шт. маринованная;

консервированный горошек — 1 банка;

горчица зернистая – 2 ч. л.;

масло – 3 ст. л.;

зелень;

Способ приготовления:

1.Лук замариновать, нарезав полукольцами и добавив по чайной ложке соли, сахара, уксуса и воды. Оставить мариноваться на 30 минут.

2.Огурцы нарезать кружочками.

3.Сельдь нарезать дробить кусочками.

4.Картофель отварить, нарезать кубиками.

5. Смешать все ингредиенты, заправить растительным маслом, горчицей, присыпать зеленью.