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Смачніші, ніж чипси чи крильця: такі сирні кульки друзі точно оцінять (відео)

Автор
Марія Швець
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Від цієї закуски за вуха не відтягнути
Від цієї закуски за вуха не відтягнути. Фото instagram.com

Такі сирні кульки виходять дуже смачними

Сирні кульки — це хрустка, ароматна закуска, яка стане чудовим доповненням до будь-якого столу. Вони мають ніжну, тягучу серединку та апетитну золотисту скоринку, що робить їх ідеальним варіантом для перекусу чи святкового частування.

Якщо вам подобаються пікантні закуски, спробуйте також крильця у медово-соєвому соусі — вони чудово поєднуються з сирними кульками та створюють ідеальний дует для вечірки чи дружньої зустрічі! А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "oliakobyk".

Як приготувати сирні кульки

Інгредієнти:

  • 200 г твердого сиру;
  • 2 яйця;
  • 1 ст. л. борошна;
  • панірувальні сухарі;

Спосіб приготування:

1.Твердий сир натерти на дрібній тертці.

2.Білок відокремити від жовтка, білок додати до сиру, а жовток викласти в окремий посуд. Сир перемішати з яйцем та сформувати кульки.

3.До жовтка додати ще одне яйце та борошно, перемішати. Кульки обкотити в яйці та сухарях.

4.Запікати кульки можна в мультипечі або духовці до хрусткої скоринки.

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#Закуска #сирні кульки #Готуємо вдома