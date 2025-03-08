Смачніші, ніж чипси чи крильця: такі сирні кульки друзі точно оцінять (відео)
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Такі сирні кульки виходять дуже смачними
Сирні кульки — це хрустка, ароматна закуска, яка стане чудовим доповненням до будь-якого столу. Вони мають ніжну, тягучу серединку та апетитну золотисту скоринку, що робить їх ідеальним варіантом для перекусу чи святкового частування.
Якщо вам подобаються пікантні закуски, спробуйте також крильця у медово-соєвому соусі — вони чудово поєднуються з сирними кульками та створюють ідеальний дует для вечірки чи дружньої зустрічі! А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "oliakobyk".
Як приготувати сирні кульки
Інгредієнти:
- 200 г твердого сиру;
- 2 яйця;
- 1 ст. л. борошна;
- панірувальні сухарі;
Спосіб приготування:
1.Твердий сир натерти на дрібній тертці.
2.Білок відокремити від жовтка, білок додати до сиру, а жовток викласти в окремий посуд. Сир перемішати з яйцем та сформувати кульки.
3.До жовтка додати ще одне яйце та борошно, перемішати. Кульки обкотити в яйці та сухарях.
4.Запікати кульки можна в мультипечі або духовці до хрусткої скоринки.