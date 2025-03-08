Вкуснее, чем чипсы или крылышки: такие сырные шарики друзья точно оценят (видео)
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Такие сырные шарики получаются очень вкусными
Сырные шарики – это хрустящая, ароматная закуска, которая станет отличным дополнением к любому столу. Они обладают нежной, тягучей серединкой и аппетитной золотистой корочкой, что делает их идеальным вариантом для перекуса или праздничного угощения.
Если вам нравятся пикантные закуски, попробуйте также крылышки в медово-соевом соусе – они прекрасно сочетаются с сырными шариками и создают идеальный дуэт для вечеринки или дружеской встречи! А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "oliakobyk".
Как приготовить сырные шарики
Ингредиенты:
- 200 г твердого сыра;
- 2 яйца;
- 1 ст. л. муки;
- панировочные сухари;
Способ приготовления:
1. Твердый сыр натереть на мелкой терке.
2.Белок отделить от желтка, белок добавить в сыр, а желток выложить в отдельную посуду. Сыр перемешать с яйцом и сформовать шарики.
3.К желтку добавить еще одно яйцо и муку, перемешать. Шарики обкатать в яйце и сухарях.
4.Запекать шарики можно в мультипечи или духовке до хрустящей корочки.