Укр

Вкуснее, чем чипсы или крылышки: такие сырные шарики друзья точно оценят (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
Читати українською
Автор
От этой закуски за уши не оттянуть
От этой закуски за уши не оттянуть. Фото instagram.com

Такие сырные шарики получаются очень вкусными

Сырные шарики – это хрустящая, ароматная закуска, которая станет отличным дополнением к любому столу. Они обладают нежной, тягучей серединкой и аппетитной золотистой корочкой, что делает их идеальным вариантом для перекуса или праздничного угощения.

Если вам нравятся пикантные закуски, попробуйте также крылышки в медово-соевом соусе – они прекрасно сочетаются с сырными шариками и создают идеальный дуэт для вечеринки или дружеской встречи! А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "oliakobyk".

Как приготовить сырные шарики

Ингредиенты:

  • 200 г твердого сыра;
  • 2 яйца;
  • 1 ст. л. муки;
  • панировочные сухари;

Способ приготовления:

1. Твердый сыр натереть на мелкой терке.

2.Белок отделить от желтка, белок добавить в сыр, а желток выложить в отдельную посуду. Сыр перемешать с яйцом и сформовать шарики.

3.К желтку добавить еще одно яйцо и муку, перемешать. Шарики обкатать в яйце и сухарях.

4.Запекать шарики можно в мультипечи или духовке до хрустящей корочки.

Теги:
#Закуска #сырные шарики #Готовим дома