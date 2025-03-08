Вкуснее, чем чипсы или крылышки: такие сырные шарики друзья точно оценят (видео)

Такие сырные шарики получаются очень вкусными

Сырные шарики – это хрустящая, ароматная закуска, которая станет отличным дополнением к любому столу. Они обладают нежной, тягучей серединкой и аппетитной золотистой корочкой, что делает их идеальным вариантом для перекуса или праздничного угощения.

Если вам нравятся пикантные закуски, попробуйте также крылышки в медово-соевом соусе – они прекрасно сочетаются с сырными шариками и создают идеальный дуэт для вечеринки или дружеской встречи! А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "oliakobyk".

Как приготовить сырные шарики

Ингредиенты:

200 г твердого сыра;

2 яйца;

1 ст. л. муки;

панировочные сухари;

Способ приготовления:

1. Твердый сыр натереть на мелкой терке.

2.Белок отделить от желтка, белок добавить в сыр, а желток выложить в отдельную посуду. Сыр перемешать с яйцом и сформовать шарики.

3.К желтку добавить еще одно яйцо и муку, перемешать. Шарики обкатать в яйце и сухарях.

4.Запекать шарики можно в мультипечи или духовке до хрустящей корочки.