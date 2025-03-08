Густа томатна паста: рецепт, який перевершить магазинні аналоги (відео)

Для цього рецепту знадобляться тільки помідори.

У сезон зимової консервації не зайвим буде запастися томатною пастою.Якщо ви вже закривали баклажани в часниковій пасті, зверніть увагу на наступний рецепт.

Ця томатна паста готується з самих лише помідорів. Вона виходить надзвичайно смачною і ароматною, значно краща, ніж магазинні аналоги — адже ви точно будете знати, що в ній. Рецептом поділились на кулінарному ютуб-каналі "Готуємо по-домашньому".

Інгредієнти:

Стиглі помідори (кількість залежить від бажаного об'єму готової пасти)

Інвентар:

Велика каструля

Сито

Марля

Сковорода

Стерилізовані банки

Кришки

Спосіб приготування:

Помідори ретельно вимийте і наріжте на шматки. Розмір і форма не мають значення. Помістіть нарізані помідори в каструлю і варіть на середньому вогні до повного розм'якшення (приблизно 1 годину), періодично помішуючи. Залишіть до охолодження. Протріть варені помідори через сито, щоб відокремити шкірку і насіння. Отримане пюре знову пропустіть через сито, застелене кількома шарами марлі, щоб позбутися зайвої рідини. Дайте пюре відстоятися протягом 24 годин, щоб стекла зайва рідина. Перелийте томатне пюре в сковороду і уварюйте на середньому вогні, постійно помішуючи, до потрібної консистенції. Пам'ятайте, що томатна паста швидко пригорає, тому залишати її "булькати" не можна — постійно стежте за нею. Розлийте гарячу томатну пасту по стерилізованих банках, щільно закрийте кришками. Поставте банки з пастою в каструлю з водою (дно каструлі застеліть тканиною) і стерилізуйте протягом 15-20 хвилин. Після стерилізації переверніть банки догори дном і укутайте ковдрою до повного охолодження.

Зберігатись така паста повинна в прохолодному темному місці. Також із помідорів можна приготувати оригінальну "голу" закуску. Ми ділились її рецептом.